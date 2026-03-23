۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

بیانیه جمعی از استادان مؤسسه حکمت و فلسفه ایران در بیعت با رهبر انقلاب

جمعی از اعضای هیأت علمی و همیاران علم مؤسسه حکمت و فلسفه ایران بیعت خود را با رهبر انقلاب اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اعضای هیأت علمی و همیاران علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، با انتشار بیانیه‌ای با رهبر انقلاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بیعت کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم‌»(نساء/59)

پس از گذشت روزها و شب‌های سختی که با اقدام تروریستی آمریکای جهان‌خوار و رژیم جنایتکار صهیونی در تجاوز به سرزمین ایران اسلامی و به شهادت رساندن امام امت، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای رحمة‌الله‌تعالی‌علیه و نیز در عزای شهادت جمعی از فرماندهان و جمعی از هم‌وطنان شریف و عزتمند به سوگ نشسته‌ایم، تصمیم متقن و دقیق نمایندگان خبیر مجلس خبرگان رهبری در انتخاب آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله مرهمی شد بر ضایعه سنگین از دست دادن امام شهید و آرامش و امید بخشید بر قلب ملت رشید و انقلابی ایران اسلامی که این روزها داغدار تجاوز وحشیانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی به جغرافیای ایران اسلامی هستند.

اعضای هیأت علمی و همیاران علم در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تبعیت از حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را تکلیف شرعی و ایمانی خود می‌داند و سجده شکر به درگاه خداوند متعال از بابت نعمت عظمای ولایت به‌جا می‌آورد.

در پایان، ضمن آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب، از خداوند متعال متضرعانه می‌خواهیم ناصر رزمندگان اسلام در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی باشد.

