استاندار اصفهان: انبارهای کالاهای اساسی اصفهان اشباع است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر دوشنبه در جریان سفر به شهرستان دهاقان با حضور در چند برنامه عمرانی، کشاورزی و گردشگری، از پروژههای مختلف این شهرستان بازدید و برخی طرحها را افتتاح یا کلنگزنی کرد.
وی در حاشیه این سفر با اشاره به اقدامات استان برای مدیریت بازار در ایام نوروز اظهار کرد: بیش از ۲۰ روز است که جلسات ستاد تنظیم بازار به صورت مستمر و روزانه برگزار میشود و خوشبختانه در حال حاضر وضعیت تأمین کالاهای اساسی از جمله مرغ و اقلام استراتژیک در شرایط مطلوبی قرار دارد.
استاندار اصفهان افزود: انبارهای کالاهای اساسی استان به میزان کافی ذخیرهسازی شده و برای پاسخگویی به نیاز شهروندان و همچنین مسافران نوروزی آمادگی کامل وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به نظارت میدانی مسئولان بر خدمات نوروزی در سطح استان گفت: ستاد خدمات سفر با رویکردی متفاوت، نظارتهای میدانی محور به محور را در شهرستانها در دستور کار قرار داده است تا از وضعیت امنیت جادهای تا کیفیت خدمات در مراکز اقامتی و گردشگری به صورت مستقیم بررسی شود.
جمالینژاد در ادامه با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستان دهاقان، این منطقه را یکی از نقاط مهم فرهنگی و گردشگری جنوب استان دانست و افزود: برپایی نوروزگاهها، سیاهچادرهای عشایری و غرفههای صنایعدستی جلوهای از فرهنگ بومی منطقه را به نمایش گذاشته و میتواند نقش مهمی در جذب گردشگران داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای گردشگری در جنوب استان گفت: موقعیت جغرافیایی دهاقان در مسیر ارتباطی استانهای جنوبی، ظرفیت مناسبی برای تقویت گردشگری و افزایش خدمات جادهای، ایستگاههای امنیت و سلامت و کاهش سوانح رانندگی فراهم کرده است.
استاندار اصفهان همچنین در ادامه سفر خود از بزرگترین مجموعه گلخانهای تولید گل لیلیوم منطقه بازدید کرد و این مجموعه را نمونهای موفق از توسعه کشاورزی نوین در استان دانست.
وی با بیان اینکه شهرستان دهاقان به یکی از قطبهای تولید گلخانهای استان تبدیل شده است، اظهار کرد: استفاده از روشهای نوین کشت و مدیریت منابع آب در این مجموعه، الگویی مناسب برای حرکت از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی تجاری و صادراتمحور است.
جمالینژاد با اشاره به اهمیت توسعه صادرات محصولات کشاورزی افزود: استانداری اصفهان حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل در روند صادرات محصولات گلخانهای به ویژه به کشورهای حوزه خلیج فارس و اوراسیا را در دستور کار قرار داده است.
وی در ادامه با حضور در برخی مناطق روستایی شهرستان دهاقان، آیین کلنگزنی دامگاه روستای «دِزج» را نیز به عنوان طرحی برای تقویت زیرساختهای تولیدی در مناطق روستایی انجام داد.
استاندار اصفهان در پایان با قدردانی از همکاری مدیران اجرایی و دستگاههای خدماترسان استان گفت: تمامی مدیران ارشد استان در ایام نوروز به صورت میدانی در حال فعالیت و نظارت هستند تا خدماترسانی به شهروندان و مسافران با کمترین مشکل و بیشترین رضایتمندی انجام شود.
نظر شما