۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۰۳

پیام شدیداللحن حجت‌الاسلام قمی به سران عرب/ به کفار رحم کردید

حجت‌الاسلام قمی گفت: به حکام عرب باید گفت که ای اهلِ «تَعَاوَنوا عَلَی الْإِثمِ وَالْعُدْوان»، اگر تمام روزه‌های دو سه سالِ اخیر را، کفاره‌ عمد دهید و قضا کنید رواست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پیامی که در ویراستی منتشر کرد خطاب به حکام عرب نوشت: باید گفت که ای اهلِ «تَعَاوَنوا عَلَی الْإِثمِ وَالْعُدْوان»، اگر تمام روزه‌های دو سه سالِ اخیر را، کفاره‌ی عمد دهید و قضا کنید رواست. کمک به ظالمِ کودک‌کش و کافرِ کودک‌خوار، حتماً از مبطلاتِ باطن روزه است. خدا می‌بیند که برخلاف نص قرآن و سیره‌ رسولش، به کفار رحم کردید و به مسلمان شدت و غرض ورزیدید. از خدا بترسید و نه از شیطان که بزودی دل‌های مسلمین بیدار می‌شود.

    • IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۳
      این ها فقط ظاهرا مسلمان هستند ولی به قرآن عمل نمیکنند چون برعکس با کفار مهربان و با مسلمانان برخورد دشمنانه دارند
      • جوادی IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۴
        اسلام از کشورهای عربی اومده بعد شما میگی اونا مسلمان نیستن؟؟ دولتها با ملت فرق میکنن.
    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۴
      فقط دو سال؟ به الله خیلی کمه برخی از اینا سالهاست که ظلم کردن، از وقتی به آمریکا چراغ سبز دادن حیثیت و شرافتشون فروختن، اینا از نسل ابوسفیان و عمرعاص هستن نماز روزه کجای کارشون بود؟

