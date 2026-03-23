به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پیامی که در ویراستی منتشر کرد خطاب به حکام عرب نوشت: باید گفت که ای اهلِ «تَعَاوَنوا عَلَی الْإِثمِ وَالْعُدْوان»، اگر تمام روزه‌های دو سه سالِ اخیر را، کفاره‌ی عمد دهید و قضا کنید رواست. کمک به ظالمِ کودک‌کش و کافرِ کودک‌خوار، حتماً از مبطلاتِ باطن روزه است. خدا می‌بیند که برخلاف نص قرآن و سیره‌ رسولش، به کفار رحم کردید و به مسلمان شدت و غرض ورزیدید. از خدا بترسید و نه از شیطان که بزودی دل‌های مسلمین بیدار می‌شود.