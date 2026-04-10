به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق در ششمین جلسه کشوری «پایش فرایند اسکان و بازسازی مسکن» که به همت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشها و جدیت مدیران ستادی و استانی در ارزیابی خسارتها و پیگیری اقدامات مورد نیاز برای تعمیر و بازسازی واحدهای آسیبدیده ناشی از جنگ تحمیلی صهیونی آمریکایی گفت: تامین تسهیلات ودیعه اسکان موقت خانوارهایی که واحدهای مسکونی آنها آسیب دیده است، باید به عنوان اولین اولویت با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در وهله بعد، موضوع بازسازی و تعمیرات واحدهای آسیبدیده باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود، اظهارداشت: فاصله زمانی بین رخداد تخریب واحدها تا تعمیرات و بازسازی آنها باید به کوتاهترین زمان ممکن برسد و در این فاصله به هیچ عنوان پذیرفته نیست که مردم سردرگم باشد و لازم است در دوره تعمیر و بازسازی، امکان اسکان موقت و پرداخت تسهیلات ودیعه به آنها فراهم شود.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، صادق بر ضرورت حضور مدیران کل راه و شهرسازی استانها و سایر مدیران استانی و معاونان آنها در مناطق و محلات آسیب دیده ناشی از حمله دشمن صهیونی آمریکایی تاکید کرد و حضور میدانی مدیران در صحنه را مایه دلگرمی و افزایش سرعت بازسازی و تعمعیرات دانست.
*بازنگری موضوعات پدافندی در طرحهای شهری
وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت بازنگری موضوعات پدافندی در طرحهای شهری تاکید کرد و گفت: معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گزارشی دقیق از وضعیت تمام شهرها به لحاظ موضوعات پدافندی شهرسازی تهیه و ارائه دهد. این گزارش به جهت انجام بررسیهای کارشناسی به منظور بازنگریهایی که در خصوص تابآوری شهرها در برابر بحرانهایی همچون جنگ باید انجام شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی با مثبت ارزیابی کردن فرآیند بازسازی و تعمیرات واحدهای خسارت دیده ناشی از جنگ اعلام کرد: بسیاری از چالشها و مشکلاتی که در جلسات اول پایش فرایند اسکان وبازسازی مسکن وجود داشت، با جدیت و پشتکار مدیران ستادی و استانی و سایر مسئولان برطرف شده است و تاکید داریم که پاسخگویی به مردم در این زمینه باید به حداکثر حالت ممکن افزایش یابد.
