۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶

فعالیت گشت‌های حفاظت از اراضی کشاورزی لرستان طی تعطیلات نوروز

خرم‌آباد - مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از فعالیت ۱۲ گشت فعال یگان حفاظت از اراضی کشاورزی طی تعطیلات نوروز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: هم‌زمان با فرارسیدن تعطیلات نوروزی تعداد ۱۲ گشت فعال یگان حفاظت از اراضی کشاورزی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و این گشت‌ها آماده دریافت هرگونه گزارش و اطلاعات مردمی در خصوص تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در سراسر استان لرستان هستند.

وی گفت: باهدف ارتباط مردمی برای اطلاع‌رسانی برای پیشگیری و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی به‌صورت شبانه‌روزی آماده برخورد با سودجویان در زمینه تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی در ایام نوروز بوده و تخلفات در حوزه اراضی به‌طورجدی از سوی گشت‌های یگان حفاظت مدیریت امور اراضی رصد و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اضافه کرد: در ایام تعطیلات نوروزی احتمال اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی متصور است؛ بنابراین با استقرار اکیپ‌های یگان حفاظت اراضی از هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی جلوگیری کنیم.

کردعلیوند، تصریح کرد: در این راستا در جلسات شورای حفاظت از اراضی با مسئولان ذی‌ربط، هماهنگی لازم به‌عمل‌آمده و با متخلفان قاطعانه برخورد می‌شود.

وی با اعلام اینکه پایش و رصد اراضی کشاورزی در همه شهرستان‌های یازده‌گانه طی تعطیلات نوروز با جدیت و حساسیت مضاعف انجام خواهد شد، بر برخورد قانونی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز شناسایی شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.

