به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: هم‌زمان با فرارسیدن تعطیلات نوروزی تعداد ۱۲ گشت فعال یگان حفاظت از اراضی کشاورزی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و این گشت‌ها آماده دریافت هرگونه گزارش و اطلاعات مردمی در خصوص تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در سراسر استان لرستان هستند.

وی گفت: باهدف ارتباط مردمی برای اطلاع‌رسانی برای پیشگیری و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی به‌صورت شبانه‌روزی آماده برخورد با سودجویان در زمینه تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی در ایام نوروز بوده و تخلفات در حوزه اراضی به‌طورجدی از سوی گشت‌های یگان حفاظت مدیریت امور اراضی رصد و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اضافه کرد: در ایام تعطیلات نوروزی احتمال اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی متصور است؛ بنابراین با استقرار اکیپ‌های یگان حفاظت اراضی از هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی جلوگیری کنیم.

کردعلیوند، تصریح کرد: در این راستا در جلسات شورای حفاظت از اراضی با مسئولان ذی‌ربط، هماهنگی لازم به‌عمل‌آمده و با متخلفان قاطعانه برخورد می‌شود.

وی با اعلام اینکه پایش و رصد اراضی کشاورزی در همه شهرستان‌های یازده‌گانه طی تعطیلات نوروز با جدیت و حساسیت مضاعف انجام خواهد شد، بر برخورد قانونی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز شناسایی شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.