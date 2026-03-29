شهرام آشتاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای قوانین حوزه زمین و صیانت از اراضی کشاورزی، با هماهنگی اکیپ گشت حفاظت از اراضی و سامانه ۱۳۱، بیش از ۲۶ مورد ساختوساز غیرمجاز در شهرستانهای مختلف استان شناسایی و برای آنها اخطاریه صادر شده است.
وی افزود: این اقدامات در هشتمین روز از سال جاری انجام شده و در همین راستا ۶ نشست آموزشی و ترویجی نیز با حضور دهیاران در سطح استان برگزار شده است.
مدیر امور اراضی استان کرمانشاه با بیان اینکه زمینهای کشاورزی سرمایهای ارزشمند برای آینده استان هستند، تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه گشت حفاظت از اراضی نقش مهمی در حفظ منابع تولید، تأمین امنیت غذایی و ایجاد ثبات در تولید بخش کشاورزی دارد.
آشتاب با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان گفت: روند برخورد با موارد تغییر کاربری غیرمجاز همچنان ادامه خواهد داشت و هرگونه تغییر کاربری بدون مجوز قانونی قابل توجیه نیست و در این زمینه هیچگونه مسامحهای با متخلفان صورت نخواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: حفاظت از زمینهای کشاورزی نهتنها یک وظیفه قانونی، بلکه رسالتی ملی برای تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار استان است و در این مسیر، گشتهای حفاظت از اراضی با پایش و شناسایی مستمر اراضی، اخطاریههای لازم را صادر و در سامانه CMS ثبت میکنند.
