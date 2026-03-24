امنیت نظامی و سلامت کشور را بیمه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد نیک بین بعدازظهر سه شنبه در آیین رونمایی از یک خودرو آمبولانس ۱۱۵ و دو موتورلانس در کاشمر اظهار کرد: امروز اگر می‌بینیم کشور به یک غرور ملی دست پیدا کرده، به این دلیل است که در حوزه امنیت دفاعی در طول پنجاه سال گذشته، به‌ویژه چهل سال اخیر، به سمت خودکفایی حرکت کرده ایم.

نماینده مردم شهرستان‌های کاشمر، بردسکن، خلیل‌آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی افزود: در این سال‌ها در شهرهای دیار ترشیر در زمینه غذا و دارو اقدامات بیشتری صورت گرفته است.

وی بیان کرد: مطمئن هستم خدمات درمانی بهتر به رضایتمندی بیشتر مردم ختم خواهد شد.

نیک بین گفت: خواسته اصلی مردم در این منطقه، موضوع استقلال دانشکده علوم پزشکی است و تا زمانی که استقلال رفع نشود، بسیاری از کارهای حوزه بهداشت و درمان باقی می‌ماند. ان‌شاءالله این موضوع را نیز با کمک دوستان در دانشگاه به‌صورت جدی‌تر پیگیری خواهیم کرد.