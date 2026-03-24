اجرای ۳۹۸ بازرسی تخصصی برای صیانت از ایمنی صنایع کردستان در شرایط جنگی

به گزارش خبرنگار مهر، خالد رحمانی شامگاه سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، نظارت‌های گسترده‌ای را بر واحدهای صنعتی و کارگری استان در دستور کار قرار داده است.

وی گفت: در همین راستا، ۱۱ تیم ویژه با همراهی ۸۲ بازرس بهداشت حرفه‌ای، ۳۹۸ بازرسی تخصصی از صنایع استان انجام داده‌اند که هدف آن تضمین سلامت نیروی کار، ارتقای ایمنی محیط‌های کاری و صیانت از زیرساخت‌های حیاتی عنوان شده است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در این زمینه با اشاره به محورهای اجرایی این طرح اظهار کرد: مدیریت اصولی مواد شیمیایی، ایمن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی، حفاظت از سرمایه انسانی و نظارت مستمر، چهار راهبرد اصلی در اجرای این برنامه بوده است.

وی افزود: برای کاهش خطرات احتمالی، پروتکل‌های استاندارد در حوزه نگهداری مواد شیمیایی تدوین و اجرا شده و در کنار آن، ایمن‌سازی سیستم‌های اعلام و اطفای حریق در مجتمع‌های صنعتی در اولویت قرار گرفته است.

رحمانی با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در چرخه تولید گفت: تأمین تجهیزات حفاظت فردی و ارائه آموزش‌های تخصصی به کارکنان، از جمله اقداماتی است که برای افزایش آمادگی در شرایط بحرانی انجام شده است.

به گفته وی، در جریان این بازرسی‌ها، ۱۰ اخطار قانونی برای واحدهای متخلف صادر شده که در مجموع به ارتقای سطح ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در صنایع استان منجر شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین به ظرفیت‌های موجود در حوزه بهداشت حرفه‌ای اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۱۲۳ ایستگاه امداد و نجات، ۸۷ خانه بهداشت کارگری و ۴ مرکز بهداشت کار فعال با مشارکت ۱۶۴ کارشناس بهداشت حرفه‌ای در صنایع استان فعالیت دارند که نقش مهمی در تأمین سلامت شاغلان ایفا می‌کنند.

رحمانی با تأکید بر تداوم این اقدامات خاطرنشان کرد: این رویه‌های نظارتی و حمایتی تا پایان تجاوزات دشمنان ادامه خواهد داشت و دانشگاه علوم پزشکی کردستان آمادگی کامل برای مدیریت هرگونه بحران احتمالی را دارد.

وی در پایان یادآور شد: سامانه ملی شکایات بهداشت ۱۹۰ نیز به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌ها و پیگیری موارد است.