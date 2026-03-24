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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۹

حضور پرشور مردم سلماس در میدان زیر بارش باران

حضور پرشور مردم سلماس در میدان زیر بارش باران

ارومیه - در این فیلم تصاویری از حضور پرشور مردم سلماس زیر بارش باران در میدان را می بینید.

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کد مطلب 6782801

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