https://mehrnews.com/x3bFZx ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۹ کد مطلب 6782801 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۹ حضور پرشور مردم سلماس در میدان زیر بارش باران ارومیه - در این فیلم تصاویری از حضور پرشور مردم سلماس زیر بارش باران در میدان را می بینید. دریافت 15 MB کد مطلب 6782801 کپی شد مطالب مرتبط حضور زنجانیها در صحنه دفاع از حریم وطن تجمع شبانه مردم در میدان امام خمینی (ره) بوشهر رجزخوانی نوادگان دلیران تنگستان در ساحل خلیج فارس ورود جامعه ورزش و جوانان کردستان به میدان خدمت؛ برپایی مواکب فرهنگی برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس جنگ رمضان
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