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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۵

شکست تلخ شاگردان منتظری در الشحانیه و حذف از جام ستارگان قطر

شکست تلخ شاگردان منتظری در الشحانیه و حذف از جام ستارگان قطر

تیم فوتبال الشحانیه با هدایت پژمان منتظری مقابل الریان شکست خورد و از جام ستارگان قطر حذف شد.

تیم فوتبال الشحانیه با هدایت پژمان منتظری مقابل الریان شکست خورد و از جام ستارگان قطر حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الشحانیه و الریان در مرحله یک چهارم نهایی جام ستارگان قطر شامگاه سه‌شنبه ۴ فروردین و در ورزشگاه الخور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود الریان به پایان رسید تا شاگردان پژمان منتظری شکست تلخی را همراه با حذف تجربه کنند.

الریان در دقایق 35 و 62 روی دو ارسال از کرنر و ضربات احمد علاءالدین و راجر گوئدس و در دقیقه 66 روی پاس در عرض تیاگو سیلوا و ضربه تمام کننده علاءالدین سه بار دروازه الشحانیه را باز کردند و به برتری رسیدند.

شاگردان منتظری پیش از این از جام امیر قطر هم حذف شده بودند و حالا تنها امیدشان به لیگ ستارگان قطر است.

کد مطلب 6782894

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