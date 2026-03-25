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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

شهدای جنگ رمضان در خرم‌آباد تشییع شدند

شهدای جنگ رمضان در خرم‌آباد تشییع شدند

خرم‌آباد - هشت شهید جنگ رمضان در خرم‌آباد تشییع و به خاک سپرده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه با حضور مردم و مسئولان شهدای بمباران منازل مسکونی خرم‌آباد و قهرمان شهید ناوچه دنا تشییع شدند.

شهدای جنگ رمضان در خرم‌آباد تشییع شدند

در این راستا مراسم تشییع شهید «مصطفی الیاسی»، شهیده «پروین حسن‌پور»، شهید «نورالدین قلی‌پور»، شهیده «لیلا قلی‌پور»، شهیده «نرگس قلی‌پور»، شهیده «نگار قلی‌پور»، شهید «محمدطاها قلی‌پور» و همچنین شهید «حمیدرضا محمودوند» (شهید ناو دنا) در خرم‌آباد تشییع شدند.

شهدای جنگ رمضان در خرم‌آباد تشییع شدند

شهید «الیاسی»، شهیده «حسن‌پور» و شهید «محمودوند» در گلزار شهدای خرم‌آباد به خاک سپرده شدند و خانواده شهید «قلی‌پور» هم در آرامستان روستای «رباط» به خاک سپرده شدند.

شهدای جنگ رمضان در خرم‌آباد تشییع شدند

مراسم تشییع و تدفین شهید «ابوالفضل بهاروند» در روستای «سهل بیگی» خرم‌آباد برگزار شد.

شهدای جنگ رمضان در خرم‌آباد تشییع شدند

شهدای جنگ رمضان در خرم‌آباد تشییع شدند

شهدای جنگ رمضان در خرم‌آباد تشییع شدند

شهدای جنگ رمضان در خرم‌آباد تشییع شدند

شهدای جنگ رمضان در خرم‌آباد تشییع شدند

کد مطلب 6782965

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