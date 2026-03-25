به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه با حضور مردم و مسئولان شهدای بمباران منازل مسکونی خرم‌آباد و قهرمان شهید ناوچه دنا تشییع شدند.

در این راستا مراسم تشییع شهید «مصطفی الیاسی»، شهیده «پروین حسن‌پور»، شهید «نورالدین قلی‌پور»، شهیده «لیلا قلی‌پور»، شهیده «نرگس قلی‌پور»، شهیده «نگار قلی‌پور»، شهید «محمدطاها قلی‌پور» و همچنین شهید «حمیدرضا محمودوند» (شهید ناو دنا) در خرم‌آباد تشییع شدند.

شهید «الیاسی»، شهیده «حسن‌پور» و شهید «محمودوند» در گلزار شهدای خرم‌آباد به خاک سپرده شدند و خانواده شهید «قلی‌پور» هم در آرامستان روستای «رباط» به خاک سپرده شدند.

مراسم تشییع و تدفین شهید «ابوالفضل بهاروند» در روستای «سهل بیگی» خرم‌آباد برگزار شد.