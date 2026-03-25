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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

شهادت و زخمی شدن ۲۰ نیروی ارتش عراق در حملات هوایی آمریکا+ فیلم

شهادت و زخمی شدن ۲۰ نیروی ارتش عراق در حملات هوایی آمریکا+ فیلم

وزارت دفاع عراق اعلام کرد که در حملات مجرمانه آمریکا به مرکز درمانی «الحبانیه» در استان الانبار در غرب این کشور، ۷ نفر از نیروهای ارتش عراق شهید و دست‌کم ۱۳ تن مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ان تی وی عراق، وزارت دفاع عراق اعلام کرد که در حمله هوایی آمریکا به پادگان الحبانیه در غرب استان الانبار در غرب عراق، هفت نفر از نیروهای ارتش این کشور هنگام انجام وظیفه ملی و انسانی به شهادت رسیدند و دست‌کم ۱۳ نفر زخمی شدند.

وزارت دفاع عراق ضمن اعلام این خبر افزود: یک مرکز درمانی- نظامی در پادگان الحبانیه هدف حمله هوایی قرار گرفته است. این حمله نقض آشکار تمام قوانین بین المللی است که حمله به مراکز درمانی و پزشکی را ممنوع کرده است. این اقدام مجرمانه، تنش آفرینی خطرناکی محسوب می شود که باید عاملان آن محاکمه و بازخواست شوند.

این وزارتخانه بر حق کامل خود به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخ به این تجاوز در چارچوب های قانونی تأکید کرد.

بر اساس تصاویر منتشر در رسانه های عراقی، جنگنده های آمریکایی در ارتفاع بسیار پایین در آسمان منطقه الحبانیه پرواز می کنند و باعث ایجاد رعب و و حشت در میان ساکنان منطقه شده اند.


 

کد مطلب 6782999

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    نظرات

    • حسن IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      0 0
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      سلام بزنید هواپیماهاشونو واز هیچ چیز نترسید خدا با شماست

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