شهادت و زخمی شدن ۲۰ نیروی ارتش عراق در حملات هوایی آمریکا+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ان تی وی عراق، وزارت دفاع عراق اعلام کرد که در حمله هوایی آمریکا به پادگان الحبانیه در غرب استان الانبار در غرب عراق، هفت نفر از نیروهای ارتش این کشور هنگام انجام وظیفه ملی و انسانی به شهادت رسیدند و دست‌کم ۱۳ نفر زخمی شدند.

وزارت دفاع عراق ضمن اعلام این خبر افزود: یک مرکز درمانی- نظامی در پادگان الحبانیه هدف حمله هوایی قرار گرفته است. این حمله نقض آشکار تمام قوانین بین المللی است که حمله به مراکز درمانی و پزشکی را ممنوع کرده است. این اقدام مجرمانه، تنش آفرینی خطرناکی محسوب می شود که باید عاملان آن محاکمه و بازخواست شوند.

این وزارتخانه بر حق کامل خود به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخ به این تجاوز در چارچوب های قانونی تأکید کرد.

بر اساس تصاویر منتشر در رسانه های عراقی، جنگنده های آمریکایی در ارتفاع بسیار پایین در آسمان منطقه الحبانیه پرواز می کنند و باعث ایجاد رعب و و حشت در میان ساکنان منطقه شده اند.



