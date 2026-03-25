به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، با اعلام اینکه بخش زیادی از پروژهها کماکان در حال اجرا هستند، اظهار کرد: تنها تعدادی از پروژههای کوچک مقیاس به دلیل عدم حضور کارگران در تهران و خروج آنها از شهر متوقف شد.
وی با بیان اینکه ۶۰ تا۷۰ درصد پروژهها در ایام جنگ هم فعال هستند، یادآور شد: برای مثال پروژههای بزرگراهی همچون بال غربی بزرگراه یادگار امام و فاز دوم بزرگراه شهید بروجردی بدون هیچ مشکلی در اجرا ادامه پیدا کرده و در ماههای آینده به بهرهبرداری میرسد.
آقامیری با تأکید بر اینکه پروژههای بزرگ مشکل کمبود نیرو و تشکیلات نداشتند، تصریح کرد: در این پروژهها حتی در صورت خروج نیروها از شهر، بلافاصله نیروهای جدید جایگزین میشدند و عملیات عمرانی ادامه پیدا میکرد.
تداوم اجرای پروژههای عمرانی بزرگ تهران در ایام جنگ/ تمام اتوبوسهای چینی از گمرک ترخیص و در مرحله پلاکگذاری است
وی افزود: پروژههای کوچکتر از جمله پروژههای محلی و منطقهای متوقف شدند؛ چراکه دلیلی وجود نداشت همه نیروها را ناچار به فعالیت کنیم.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: خوشبختانه از ابتدای جنگ تاکنون هیچیک از پروژههای عمرانی از جمله طرح میدان فتح با توجه به بمباران در آن محدوده آسیب ندیدند.
وی با بیان اینکه تمام اتوبوسهای برقی وارد شده به کشور از گمرک ترخیص شد، اظهار کرد: شمارهگذاری اتوبوسها از سوی پلیس راهور در حال انجام است و بلافاصله پس از ایام نوروز، وارد خطوط خواهد شد. در ایام جنگ چون تقاضای مردم و تعداد مسافران کاهش پیدا کرده، عجلهای بر ورود سریع اتوبوسها به خطوط نیست.
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