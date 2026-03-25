به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بارش‌ها نسبت به متوسط بلندمدت ۱۸ درصد کاهش یافته و روان‌آب‌های رودخانه‌ای مازندران حدود ۳۲ درصد کاهش داشته است که این وضعیت نزدیک به ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان را تحت تأثیر کم‌آبی قرار می‌دهد.

وی با اشاره به وضعیت سدهای استان افزود: در حال حاضر مخازن ۱۱ سد مازندران تنها ۶۱ درصد از ظرفیت خود را پر کرده‌اند و این میزان باید در فصل کشت پیش رو در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

داوودیان به کشاورزان توصیه کرد: زمین‌های خود را به موقع آماده کنند، الگوی کشت را با شرایط کم‌آبی هماهنگ سازند و از انجام کشت دوم خودداری کنند.

وی توضیح داد: کشت دوم باعث کاهش سطح آب‌های زیرزمینی به ویژه در مناطق مرکزی و شرقی استان شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران اعلام کرد: رهاسازی آب از سدها از اوایل اردیبهشت آغاز شده و تا ابتدای تابستان ادامه خواهد داشت تا منابع آبی مورد نیاز کشاورزی تأمین شود.

وی در پایان تأکید کرد: توجه به مدیریت صحیح آب در سال زراعی جاری ضروری است و همکاری کشاورزان نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از تنش آبی دارد.