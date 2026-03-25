به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید موسوی، ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به مدیران مناطق سه‌گانه و سازمان‌های تابعه شهرداری، در راستای صدور هشدار سطح قرمز توسط اداره کل هواشناسی استان و احتمال افزایش سطح مخاطره، تمهیدات ویژه‌ای را برای مقابله با بارش‌های پیش‌رو ابلاغ کردیم.

آماده‌باش کامل پرسنل و تجهیزات شهرداری

وی بیان کرد: با توجه به صدور هشدار سطح قرمز توسط اداره هواشناسی و احتمال افزایش سطح مخاطره، نسبت به اجرای تمهیدات لازم و آماده‌باش پرسنل و امکانات و ماشین‌آلات اقدامات لازم را به عمل آمده است.

معاون خدمات شهری شهرداری خرم‌آباد ادامه داد: بر این اساس، همه نیروهای خدمات شهری، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در آماده‌باش کامل قرار خواهند گرفت.

پوشش نقاط پرخطر؛ زیرگذرها و معابر ساحلی در اولویت

موسوی با تأکید بر شناسایی و پوشش نقاط پرخطر، افزود: زیرگذرها و معابر ساحلی که در معرض تجمع روان‌آب و سیلاب هستند، در اولویت اقدامات پیشگیرانه و مقابله با حوادث احتمالی قرار دارند.

وی تصریح کرد: نیروهای خدمات شهری با استقرار در این نقاط، نسبت به پایش مستمر و اقدام سریع در صورت بروز آبگرفتگی اقدام خواهند کرد.

معاون خدمات شهری شهرداری خرم‌آباد همچنین از شهروندان درخواست کرد با توجه به هشدارهای هواشناسی و احتمال وقوع آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها، از تردد غیرضرور در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و زیرگذرها خودداری کنند.