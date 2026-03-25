شهادت ۴۲ امدادگر لبنانی در حملات تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت لبنان در یک بیانیه اعلام کرد: روز گذشته دو جوان از تیم‌های امدادی النبطیه در پی حمله هوایی دشمن صهیونیستی به موتورسیکلت آنان، هنگام عزیمت برای انجام مأموریت امدادی در شهر النبطیه، به شهادت رسیدند.

وزارت بهداشت لبنان با تسلیت شهادت این دو جوان امدادگر تاکید کرد: این دو امدادگر، لباس امدادگری بر تن داشتند و موتورسیکلت آن‌ها دارای علائم امدادی و چراغ هشدار بود.

این وزارتخانه افزود: حمله به تیم‌های امدادی را بار دیگر به‌شدت محکوم می‌کنیم و شمار شهدای امدادگر از ابتدای این تجاوز در دوم مارس جاری به ۴۲ تن رسیده است.

وزارت بهداشت لبنان، حمله رژیم اشغالگر به امدادگران را مانعی عمدی برای انجام عملیات نجات و اصرار بر نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست.

این وزارتخانه حملات مذکور را به منزله اقدامی در راستای تقویت خشونت بی‌حدومرز و تهدید بقایای ارزش‌های انسانی دانست و بار دیگر از نهادهای بشردوستانه بین‌المللی خواست برای پایان دادن به این تعرض مستمر به قوانین و عرف‌ها اقدام کنند.