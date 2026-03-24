در جبهه لبنان با رژیم صهیونیستی چه می گذرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای اشغالگر به تحرکات خود برای پیشروی به سمت القوزح در جنوب لبنان ادامه می‌دهند، در حالی که مقاومت با عملیات دفاعی به آن پاسخ می‌دهد.

خبرنگار المیادین گزارش داد که اشغالگران اسرائیلی به حملات خود علیه شهرهای جنوب لبنان، چه در روستاهای مرزی و چه در عمق جنوب، ادامه می‌دهند.

طبق این گزارش، نظامیان اسرائیلی در ساعات اخیر، تحت آتش سنگین توپخانه و موشک، تلاش کردند به سمت شهر جنوبی القوزح پیشروی و نفوذ کنند.

خبرنگار المیادین گزارش داد: درگیری‌هایی بین نظامیان اشغالگر و رزمندگان مقاومت اسلامی رخ داد و بیش از یک ساعت طول کشید. اشغالگران ساعاتی قبل با حملات هوایی شدید به اطراف القوزح، از جمله شهرهای رامیا، بیت لیف و یاطر در امتداد نوار مرزی، راه را برای این پیشروی هموار کردند.

المیادین اعلام کرد: این اولین باری نیست که اشغالگران تلاش می‌کنند در این محور پیشروی کنند.

این خبرنگار توضیح داد که نیروهای اشغالگر در تلاشند تا در چندین جبهه از شهرهای مرزی مختلف پیشروی کنند، در حالی که مقاومت اسلامی با ده‌ها عملیات دفاعی، تمرکز نیروهای اشغالگر را در امتداد مرز لبنان و فلسطین هدف قرار می‌دهد.

وی افزود که مقاومت گاهی اوقات بیش از یک بار مکان‌های یکسان را هدف قرار می‌دهد، زیرا آنها «خط مقدم» مستقیم در مرز هستند و مانع از استقرار نیروهای اشغالگر در آنجا یا ایجاد پایگاه‌های جدید در امتداد آنها می‌شوند.

از سوی دیگر، سرتیپ بازنشسته چارلز ابی نادر، تحلیلگر امور نظامی و استراتژیک المیادین، فاش کرد که ممکن است تصمیمی برای نفوذ به مناطق مرزی برای اجرای مرحله اول با هدف رسیدن به چندین کیلومتر در داخل منطقه مرزی وجود داشته باشد. این امر در شهرهای خیام و طیبه، علاوه بر تحرکات در نزدیکی شهرهای مرکبا و حوله و بخش غربی، که به تلاش برای ورود به قوزه منجر می‌شود، مشهود است.

او خاطرنشان کرد که شهر قوزح از آغاز تجاوز فعلی علیه لبنان شاهد تلاش‌های قبلی برای حمله بوده است، جایی که نیروهای اشغالگر صدها متر پیشروی کرده و با مقاومت شدیدی روبه‌رو شده‌اند.

این کارشناس همچنین توضیح داد که هنوز نمی‌توان تصمیم اسرائیل برای گسترش عملیات را تأیید کرد، زیرا آنچه اتفاق می‌افتد محدود به تلاش‌های کوچک در یک محور واحد است.

او خاطرنشان کرد که اگر تصمیمی برای گسترش وجود داشت، پنج لشکر اسرائیلی مستقر در امتداد مرز، عملیات همزمان را در چندین محور انجام می‌دادند.

این چهره نظامی معتقد است که تحولات فعلی مربوط به تلاش‌ها برای رسیدن به شهرهای مرزی مانند طیبه، خیام، ناقوره، علما الشعب و قوزح است و ساعات آینده مسیر هرگونه تصمیم احتمالی برای گسترش را تعیین خواهد کرد.

ابی نادر به اظهارات «یسرائیل کاتز»، در مورد تخریب شهرهای مرزی اشاره کرد و توضیح داد که این اظهارات تقریباً تا ۹۰ درصد اجرا شده‌اند، زیرا مناطق عیتا الشعب، عدیسه، مرکبا و کفرکلا اکنون تقریباً به طور کامل نابود شده‌اند.

از سوی دیگر، مقاومت اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از مشاهده گروهی از نظامیان اسرائیلی مستقر در خانه‌ای در شهر مرزی قوزح، مبارزان آن ساعت ۶:۴۲ صبح سه‌شنبه با یک موشک هدایت‌شونده آنها را هدف قرار دادند و به هدف اصابت مستقیم کردند.

همانطور که در بیانیه دیگری آمده است، ساعت ۷:۰۰ تجمع سربازان و خودروهای دشمن اسرائیلی را در شهر مرزی القوزح با شلیک موشک هدف قرار دادند.

حزب‌الله همچنین در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد: در دفاع از لبنان و مردمش، ساعت ۱۱:۳۰ صبح سه‌شنبه ۲۴ مارس ۲۰۲۶، مجاهدین مقاومت اسلامی سه تانک مرکاوا را در مجاورت اردوگاه خیام با موشک‌های هدایت‌شونده هدف قرار دادند و آنها به هدف اصابت کردند.

حزب‌الله در بیانیه دیگری، اعلام کرد: در دفاع از لبنان و مردمش، ساعت ۱:۲۵ بعد از ظهر سه‌شنبه ۲۴ مارس ۲۰۲۶، مجاهدین مقاومت اسلامی یک تانک مرکاوا را در جاده منتهی به شهر مرزی قوزح با مانور بمباران هدف قرار دادند و به هدف برخورد کردند.

این حزب همچنین فاش کرد که ساعت ۱۲:۴۵ بعد از ظهر سه‌شنبه ۲۴ مارس ۲۰۲۶، رزمندگان مقاومت اسلامی یک بولدوزر نظامی D۹ اسرائیل را در مجاورت خیام هدف قرار دادند که آنها به هدف برخورد کردند..