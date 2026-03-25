به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر سلمانی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای تجاوزات آمریکایی-صهیونیستی در روز پنج‌شنبه (۶ فروردین) در کلانشهر تبریز خبر داد و افزود: پیکر پاک و مطهر شهدای والامقامی که در پی تجاوزات اخیر آمریکایی-صهیونیستی «جنگ رمضان» به فیض عظیم شهادت نائل آمده‌اند، فردا بر دوش مردم غیور و ولایتمدار تبریز تشییع خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی در تشریح برنامه‌های این مراسم تصریح کرد: مراسم تشییع پیکر این شهدای گرانقدر، از ساعت ۱۰ صبح فردا از میدان شهدای تبریز آغاز شده و به سمت میدان ساعت ادامه خواهد یافت. پس از اقامه نماز و برگزاری مراسم عزاداری، پیکر مطهر جمعی از این عزیزان جهت خاکسپاری به گلزار شهدای وادی رحمت تبریز منتقل خواهد شد و پیکر یک شهید والامقام نیز پس از تشییع در تبریز، جهت تدفین به شهر خواجه منتقل می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت پاسداشت خون شهدا خاطرنشان کرد: از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور کلانشهر تبریز، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران دعوت می‌شود مثل همیشه با حضور پرشور و حماسی خود در این مراسم، بار دیگر با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کنند.

سلمانی در پایان، اسامی شهدای والامقام این مراسم را به شرح زیر اعلام کرد:

مهیا نامی، داوود نامی، فاطمه نامی، معصومه رضوی، یدالله رضوی، رضا رضوی، زهرا میرزاده، امیرحسین میرزاده، حمید میرزاده، آرش رضایی، رقیه ابراهیمی، هاجر اسدیان، امیر حسین فیضی، اسلام میرزایی، مهدی همتی، علی عمرانی زاده، رقیه حاجبی اصغری، مصطفی اقدسی، مهدی دوستی، محمد خوش اقبال (تشییع در تبریز، تدفین در شهر خواجه)