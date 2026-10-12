به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در جلسه هماهنگی جشنواره‌های گردو و انار شهرستان خلخال، گفت: برابر هماهنگی‌های انجام یافته و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، چهارمین جشنواره گردوی کلور روز پنج‌شنبه ۲۳ مهر و سومین جشنواره انار نمهیل در تاریخ ۳۰ مهرماه در شهرستان خلخال برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: شهرستان خلخال از ظرفیت ویژه‌ای در حوزه گردشگری برخوردار است و جشنواره‌های بومی باید در راستای توسعه این صنعت از طریق معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌ها گام بردارند.

وی تاکید کرد: جشنواره‌های محلی باید با معرفی توانمندی‌های مناطق مختلف در جذب گردشگران موثر باشند و این دو جشنواره نیز در شهرستان خلخال هم محصولات باغی این مناطق را معرفی می‌کنند و هم در کنار آن به معرفی آداب، رسوم، صنایع‌دستی و فرهنگ بومی منطقه می‌پردازند.

جباری ادامه داد: توسعه گردشگری رویداد محور یکی از اهداف ما در سطح استان است و از ظرفیت‌های مختلف طبیعی، تاریخی، فرهنگی و صنایع‌دستی برای اجرای رویدادهای گردشگری استفاده می‌کنیم تا در راستای توسعه متوازن گردشگری نقش ایفا کنیم.