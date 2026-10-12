کشف محموله فرآورده‌ نفتی قاچاق در گرمسار؛ ۴ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان از کشف محموله بزرگ فرآورده نفتی خبر داد و در تشریح این خبر افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان در جریان اقدامات اطلاعاتی متوجه فعالیت افرادی در شهرک صنعتی گرمسار شدند.

وی با اشاره به اینکه این افراد در زمینه خرید گازوئیل غیرمجاز و قاچاق فرآورده های نفتی دست داشتند، ادامه داد: بررسی و رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان سمنان یادآور شد: مأموران پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی قضایی، محل مورد نظر را بازرسی کردند که در جریان آن، ۲۰ هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی از خودرو و مخازن شرکت کشف و ضبط شد.

حسینی با اشاره به برآورد ارزش این محموله از سوی کارشناسان بیان کرد: ارزش فرآورده‌های نفتی کشف‌شده ۹۰ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی اضافه کرد: در این پرونده چهار نفر دستگیر شدند که پس از تکمیل پرونده، برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با تأکید بر برخورد با قاچاق سوخت خاطرنشان کرد: پلیس با تشدید اقدامات کنترلی، اشراف اطلاعاتی و اجرای طرح‌های هدفمند، با هرگونه قاچاق و اخلال در چرخه توزیع سوخت برخورد می‌کند.