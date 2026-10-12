به گزارش خبرگزاری مهر، دو پرواز فوق‌العاده مسافری در مسیرهای خرم‌آباد-تهران و تهران-خرم‌آباد برقرار شد.

این پروازها در روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه، ۲۱ و ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵، انجام می‌شوند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پرواز خرم‌آباد به تهران روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ساعت ۱۷ و پرواز تهران به خرم‌آباد روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ساعت ۱۲ برقرار خواهد بود.

متقاضیان می‌توانند برای تهیه بلیت به آژانس‌های مسافرتی، دفاتر فروش و سایت‌های معتبر فروش بلیت مراجعه کنند.

همچنین برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازهای فرودگاه شهدای خرم‌آباد، امکان تماس با شماره ۱۹۹ فراهم است.