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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

برقراری دو پرواز فوق‌العاده در فرودگاه شهدای خرم‌آباد

برقراری دو پرواز فوق‌العاده در فرودگاه شهدای خرم‌آباد

خرم‌آباد- دو پرواز فوق‌العاده مسافری در مسیرهای خرم‌آباد-تهران و تهران-خرم‌آباد برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو پرواز فوق‌العاده مسافری در مسیرهای خرم‌آباد-تهران و تهران-خرم‌آباد برقرار شد.

این پروازها در روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه، ۲۱ و ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵، انجام می‌شوند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پرواز خرم‌آباد به تهران روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ساعت ۱۷ و پرواز تهران به خرم‌آباد روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ساعت ۱۲ برقرار خواهد بود.

متقاضیان می‌توانند برای تهیه بلیت به آژانس‌های مسافرتی، دفاتر فروش و سایت‌های معتبر فروش بلیت مراجعه کنند.

همچنین برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازهای فرودگاه شهدای خرم‌آباد، امکان تماس با شماره ۱۹۹ فراهم است.

کد مطلب 6975531

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