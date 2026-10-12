به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی ـ منطقه‌ای «پرچمداری آموزش و فرهنگ‌سازی محیط زیست و عشایر» با محوریت نقش جوامع عشایری در حفاظت از طبیعت و ترویج فرهنگ زیست‌محیطی، ۲۱ مهرماه در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم‌آباد برگزار می‌شود.

این همایش با هدف تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست و توسعه آموزش‌های زیست‌محیطی در جوامع عشایری استان‌های زاگرس‌نشین برگزار خواهد شد.

تأکید بر نقش عشایر در حفاظت از طبیعت

کامران فرمان‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، با اشاره به اهداف این رویداد اظهار کرد: این همایش فرصتی برای تبادل تجربه‌ها، معرفی ظرفیت‌های جوامع عشایری در صیانت از محیط زیست و تجلیل از فعالان عشایری حوزه آموزش محیط زیست است.

وی افزود: نقش جوامع عشایری در حفاظت از طبیعت و ترویج فرهنگ زیست‌محیطی، از محورهای اصلی این همایش به شمار می‌رود.

برگزاری همایش در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه

این رویداد روز سه‌شنبه، ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم‌آباد و در پاسگاه محیط‌بانی یافته برگزار می‌شود.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست لرستان با برگزاری این همایش، بر اهمیت مشارکت جوامع عشایری در حفاظت پایدار از محیط زیست و نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در صیانت از سرمایه‌های طبیعی منطقه تأکید دارد.