برگزاری رزمایش «جان فدای ایران» در مشگین شهر

حجت‌الاسلام رضا راضی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رزمایش بزرگ «جان فدای ایران» با حضور خواهران و برادران مؤمن و انقلابی مشگین‌شهر برگزار می‌شود و از مردم عزیز شهرستان دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود، بار دیگر وحدت، همبستگی و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایران عزیز را به نمایش بگذارند.

وی افزود: حضور مردم در صحنه‌های مختلف، نشان‌دهنده انسجام و همدلی ملت ایران و بیانگر این پیام است که مردم در دفاع از عزت، استقلال و امنیت کشور همواره در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

رئیس تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر ادامه داد: از همه خواهران و برادران دعوت می‌کنیم با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در این اجتماع باشکوه شرکت کنند و جلوه‌ای از وحدت و همدلی مردم مشگین‌شهر را به نمایش بگذارند.

حجت الاسلام راضی گفت: این رزمایش چهارشنبه ۲۲ مهرماه، ساعت ۹ صبح از محل تجمع از گلزار شهدا شروع خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه و گسترده مردم، پیام روشنی از ایستادگی، وحدت و وفاداری به ایران اسلامی خواهد بود و امیدواریم مردم ولایت‌مدار مشگین‌شهر همانند همیشه با حضور پرشور خود در این برنامه حماسی شرکت کنند.