https://mehrnews.com/x3bGj3 ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵ کد مطلب 6783512 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵ جاری شدن سیلاب در معابر و رودخانههای شهری ساوه ساوه- در این ویدئو جاری شدن سیلاب در معابر و رودخانه های شهری ساوه در پی بارش شدید باران را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6783512 کپی شد مطالب مرتبط پیش بینی رگبار شدید و رعد و برق برای مرکزی با ورود سامانه بارشی اسدی: لایروبی ۱۵۰ کیلومتر از رودخانههای مرکزی در سال جاری انجام شد برزگر:نجات ۲۶ نفر از سیلاب ساوه؛آتشنشانی ۱۱۳ عملیات امدادی انجام داد مانور مقابله با زلزله با حضور ۳۰۰ دستگاه اجرایی در مرکزی برگزار میشود برچسبها سیلاب ساوه آبگرفتگی معابر
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