  1. استانها
  2. مرکزی
۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵

جاری شدن سیلاب در معابر و رودخانه‌های شهری ساوه

جاری شدن سیلاب در معابر و رودخانه‌های شهری ساوه

ساوه- در این ویدئو جاری شدن سیلاب در معابر و رودخانه های شهری ساوه در پی بارش شدید باران را ملاحظه می کنید.

دریافت 7 MB
کد مطلب 6783512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها