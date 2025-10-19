به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی پیش از ظهر یکشنبه در چهارمین نشست پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به تجربه‌های گذشته، شناسایی و ایمن‌سازی نقاط پرخطر در این استان، از اولویت‌های اصلی مجموعه ما محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مواجهه با پدیده‌های بحرانی مانند سیل و سیلاب، افزود: بخش‌هایی از جاده‌های ارتباطی و مسیرهای عبوری که در معرض خطر سیلاب هستند نیز در این برنامه مدنظر قرار گرفته‌اند.

اسدی تصریح کرد: اقدامات اصلی شامل آزادسازی تصرفات، شناسایی نقاط حادثه‌خیز و سازه‌های تقاطعی، همکاری‌های عملیاتی شامل لایروبی، تقویت حفاظتی و اصلاح مسیر رودخانه‌ها بوده است.

وی ادامه داد: عملیات لایروبی و بهسازی مسیرهای رودخانه‌ها در سال‌های اخیر به ترتیب شامل ۲۲ و نیم کیلومتر در سال ۹۸، حدود ۱۴ و نیم کیلومتر در سال ۹۹، بیش از ۴۰ کیلومتر در سال ۱۴۰۱ و بیش از ۱۵۰ کیلومتر در سال جاری بوده که حدود ۱۰۰ کیلومتر آن در مناطق بالادست انجام شده است.

شناسایی ۱۷۷ نقطه حادثه‌خیز در استان مرکزی؛ ایمن‌سازی ۱۴۶ نقطه تاکنون

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی با اشاره به وضعیت کنونی رودخانه‌ها گفت: بخش‌های وسیعی از مسیر رودخانه‌ها با نیزار پوشیده شده که موجب هدایت نادرست جریان آب و افزایش خطر سیلاب می‌شود از این رو، لایروبی و اصلاح مسیرها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: از ۱۷۷ نقطه حادثه‌خیز شناسایی شده در استان، تاکنون ۱۴۶ نقطه ایمن‌سازی شده است که این نقاط شامل سازه‌ها و تقاطع‌های مختلف شهری و روستایی هستند و اطلاعات تفکیکی مربوط به شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز مشخص شده است.

اسدی تصریح کرد: در سال گذشته، ۵۴۶ نفر در دوره‌های آموزشی مدیریت بحران شرکت کردند و همکاری مستقیم با یکهزار و ۳۶۹ روستا برای پیشگیری از حوادث سیلابی انجام شد.

وی ادامه داد: تیم‌های کارشناسی به‌صورت مستمر از تأسیسات آبی بازدید می‌کنند تا از انسداد مسیرها و کاهش خطرات احتمالی جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی تاکید کرد: با توجه به گزارش‌های میدانی و مشاوره‌های کارشناسی، ۹۹ درصد مخاطرات موجود در روستاها شناسایی و اقدامات اصلاحی لازم انجام شده است.

وی افزود: هدف از این اقدامات، ایمن‌سازی کامل تمامی نقاط حادثه‌خیز استان و کاهش حداکثری خطر وقوع سیلاب‌ها است.