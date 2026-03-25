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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴

رضایی: اثرات بستن تنگه هرمز در روزهای آینده بیشتر دیده می‌شود

رضایی: اثرات بستن تنگه هرمز در روزهای آینده بیشتر دیده می‌شود

بوشهر- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میدان برتری ایران را نشان می‌دهد گفت: اثرات بستن تنگه هرمز در روزهای آینده بیشتر دیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی چهارشنبه شب در اجتماع بیعت با ولایت مردم برازجان با بیان اینکه امروز توان عملیاتی دشمن کاهش یافته است اظهار کرد: با بستن تنگه هرمز، به دشمن حمله اقتصادی کردیم و قیمت نفت رکورد زد و در روزهای آینده آمریکایی‌ها بیش از این اثر کار بزرگ سپاه در بستن تنگه هرمز را خواهند دید.

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دشمنان آمده بودند تا توان موشکی ایران را نابود کنند اما نتانیاهو و رسانه‌های صهیونیستی گفتند که به خاطر موشک‌های ایران، دیشب سهمگین‌ترین شب برای ما بود.

رضایی تاکید کرد: این واقعیت‌های صحنه است که بدون اجازه ایران حتی یک لیتر نفت از تنگه هرمز عبور نمی‌کند و این‌ها بیانگر اقتدار ایران است.

کد مطلب 6783522

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