به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی چهارشنبه شب در اجتماع بیعت با ولایت مردم برازجان با بیان اینکه امروز توان عملیاتی دشمن کاهش یافته است اظهار کرد: با بستن تنگه هرمز، به دشمن حمله اقتصادی کردیم و قیمت نفت رکورد زد و در روزهای آینده آمریکایی‌ها بیش از این اثر کار بزرگ سپاه در بستن تنگه هرمز را خواهند دید.

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دشمنان آمده بودند تا توان موشکی ایران را نابود کنند اما نتانیاهو و رسانه‌های صهیونیستی گفتند که به خاطر موشک‌های ایران، دیشب سهمگین‌ترین شب برای ما بود.

رضایی تاکید کرد: این واقعیت‌های صحنه است که بدون اجازه ایران حتی یک لیتر نفت از تنگه هرمز عبور نمی‌کند و این‌ها بیانگر اقتدار ایران است.