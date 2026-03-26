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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۴

ادامه سردرگمی ترامپ؛ ادعای تعویق دوباره حمله به تأسیسات برق ایران

ادامه سردرگمی ترامپ؛ ادعای تعویق دوباره حمله به تأسیسات برق ایران

در پی تهدیدات پیشین دونالد ترامپ مبنی بر حمله به تأسیسات برق ایران، وی بار دیگر اجرای این دستور را ۱۰ روز به تعویق انداخت و مدعی شد که این تصمیم با درخواست ایران صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر دستور حمله به تأسیسات برق ایران را که پیش از این تهدید کرده بود، ۱۰ روز به تعویق انداخت.

این دومین بار است که ترامپ پس از اعلام تهدید حمله، از اجرای آن عقب‌نشینی می‌کند؛ او پیش از این نیز حمله را ۵ روز به تاخیر انداخته بود.

ترامپ در پلتفرم «تروث سوشال» ادعا کرد که این تصمیم را به درخواست ایران گرفته است، ادعایی که با توجه به تکذیب‌های مقامات ایرانی، عجیب به نظر می‌رسد.

او همچنین مدعی شد که مذاکرات با ایران بسیار خوب پیش می‌رود، در حالی که سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، پیش از این اعلام کرده بود که رد و بدل شدن پیام از طریق کشورهای ثالث به معنای مذاکره نیست.

این عقب‌نشینی‌ها پس از آن صورت گرفت که ایران هشدار داد در صورت هرگونه اقدام نظامی آمریکا علیه زیرساخت‌هایش، کل منطقه با خاموشی مواجه خواهد شد و ایران به تمام تاسیسات نفت و گازی که آمریکا در آن سهام دارد حمله خواهد کرد.

کد مطلب 6784370

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    نظرات

    • جمشید IR ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
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      پاسخ
      چراکه نه....کسی که دروغ میگه وبلوف می‌کنه مطمئنن خیلی زود هم بلوف میخوره ..پس چرا مااز راهکارهای خودشون علیه خودشون استفاده نکنیم .....چرا کاری نکنیم که آنها خودشون همدیگر را مقصر بدونن ....چراماازاشخاصی که وجود خارجی ندارند اسم نبریم ووعده ووعیدندهیم ....مطمئن باشید که کسانی که به فریب ودغل متوسل میشن خیلی زود هم فریب میخورن....بامید پیروزی ایران عزیز و سربلندی همه جان برکفان درراه وطن ....انشاالله

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