ادامه سردرگمی ترامپ؛ ادعای تعویق دوباره حمله به تأسیسات برق ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر دستور حمله به تأسیسات برق ایران را که پیش از این تهدید کرده بود، ۱۰ روز به تعویق انداخت.

این دومین بار است که ترامپ پس از اعلام تهدید حمله، از اجرای آن عقب‌نشینی می‌کند؛ او پیش از این نیز حمله را ۵ روز به تاخیر انداخته بود.

ترامپ در پلتفرم «تروث سوشال» ادعا کرد که این تصمیم را به درخواست ایران گرفته است، ادعایی که با توجه به تکذیب‌های مقامات ایرانی، عجیب به نظر می‌رسد.

او همچنین مدعی شد که مذاکرات با ایران بسیار خوب پیش می‌رود، در حالی که سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، پیش از این اعلام کرده بود که رد و بدل شدن پیام از طریق کشورهای ثالث به معنای مذاکره نیست.

این عقب‌نشینی‌ها پس از آن صورت گرفت که ایران هشدار داد در صورت هرگونه اقدام نظامی آمریکا علیه زیرساخت‌هایش، کل منطقه با خاموشی مواجه خواهد شد و ایران به تمام تاسیسات نفت و گازی که آمریکا در آن سهام دارد حمله خواهد کرد.