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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۳۰

اعتراض مجدد ایران به عربستان،قطر،کویت و امارات درباره تجاوز ازخاک آنها

اعتراض مجدد ایران به عربستان،قطر،کویت و امارات درباره تجاوز ازخاک آنها

امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در ۴ نامه جداگانه به دبیرکل سازمان ملل بار دیگر نسبت به اقدام کشورهای عربستان، قطر، کویت و امارات هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در این نامه های آورده است: با توجه به مسولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از در اختیار قرار دادن سرزمین خود برای ارتکاب اعمال تجاوز و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو یک دولت ثالث، جمهوری اسلامی ایران اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به اقدامات غیرقانونی فوق‌الذکر اعلام داشته و قویا از پادشاهی عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات متحده عربی می‌خواهد اصول حسن همجواری را رعایت کرده و از تداوم استفاده از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری به‌عمل آورد.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در این نامه های تصریح کرده است: جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت پادشاهی عربستان سعودی، حق خود را برای اتخاذ کلیه تدابیر لازم و مقتضی، از جمله اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، به‌منظور صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی خویش، محفوظ می‌دارد.

متن کامل ۴ نامه جمهوری اسلامی ایران به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس دوره ای شورای امنیت به شرح زیر است:

۱- نامه ایران درباره عربستان سعودی:

بسم الله الرحمن الرحیم

متعاقب دستور دولت متبوع خود و پیرو مکاتبات پیشین اینجانب از جمله نامه‌های مورخ ۳، ۷ و ۱۶ مارس ۲۰۲۶، مراتب ذیل را به اطلاع جناب‌عالی و اعضای شورای امنیت می‌رساند:

بر اساس پایش‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، محرز گردیده است که متجاوزان همچنان از قلمرو و حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی برای طراحی، آماده‌سازی، تجهیز و اجرای حملات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نموده‌اند. برخی مصادیق مشخص به شرح زیر می‌باشد: • ساعت ۰۰:۰۸ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۵ ایالات متحده آمریکا، با مبدأ از و عبور از حریم هوایی عربستان سعودی، مبادرت به انجام حملات بمباران علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودند؛

• ساعت ۰۰:۳۲ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با عبور از حریم هوایی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۵:۴۸ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس و یک فروند هواپیمای رله ارتباطی ای-۱۱-اِی ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌های ایالات متحده فراهم نمودند؛

• ساعت ۱۱:۴۶ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۲:۵۸ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۴:۰۵ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۵ و اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۲۱:۱۹ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۲۱:۱۹ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۶:۲۵ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۷:۰۳ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۷:۴۰ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۸:۱۲ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۸:۲۲ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۸:۳۸ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌ها فراهم نمود؛

ساعت ۱۴:۱۹ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌ها فراهم نمود؛

• ساعت ۱۵:۲۴ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد اِم. کیو-۹ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌ها فراهم نمود؛

• ساعت ۱۷:۵۱ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌ها فراهم نمود؛

• ساعت ۱۹:۳۰ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۹:۴۴ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای شناسایی یو-۲اس ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌های ایالات متحده فراهم نمود؛

• ساعت ۱۹:۴۶ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند بمب‌افکن بی-۱ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام داد؛

• ساعت ۲۰:۰۵ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند بمب‌افکن بی-۱ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام داد؛

• ساعت ۲۰:۲۴ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌ها فراهم نمود؛

• ساعت ۲۱:۵۰ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۲۳:۱۵ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۴:۳۸ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۵:۱۹ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۵:۲۲ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای گشت دریایی و شناسایی پی-۸-اِی ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌های ایالات متحده فراهم نمود؛

• ساعت ۰۶:۳۵ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۷:۲۶ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۶:۳۱ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۸:۴۰ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۹:۰۲ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای شناسایی یو-۲ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌های ایالات متحده فراهم نمود؛

• ساعت ۱۹:۳۵ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۲۲:۰۱ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد اِم. کیو-۹ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام داد؛

• ساعت ۲۲:۴۷ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۲۲:۲۳ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای شناسایی یو-۲ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌های ایالات متحده فراهم نمود؛

• ساعت ۲۳:۱۰ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛ و

• ساعت ۲۳:۴۲ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. با توجه به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از در اختیار قرار دادن سرزمین خود برای ارتکاب اعمال تجاوز و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو یک دولت ثالث، جمهوری اسلامی ایران اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به اقدامات غیرقانونی فوق‌الذکر اعلام داشته و قویاً از پادشاهی عربستان سعودی می‌خواهد اصول حسن همجواری را رعایت نموده و از تداوم استفاده از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری به‌عمل آورد.

جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت پادشاهی عربستان سعودی، حق خود را برای اتخاذ کلیه تدابیر لازم و مقتضی، از جمله اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، به‌منظور صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی خویش، محفوظ می‌دارد. موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.

امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد

۲- نامه دوم ایران درباره قطر به سازمان ملل و شورای امنیت

بسم الله الرحمن الرحیم

متعاقب دستور دولت متبوع خود و پیرو مکاتبات پیشین اینجانب از جمله نامه‌های مورخ ۳، ۷، ۹ و ۱۶ مارس ۲۰۲۶، مراتب ذیل را به اطلاع جناب‌عالی و اعضای شورای امنیت می‌رساند:

بر اساس پایش‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، محرز گردیده است که متجاوزان همچنان از قلمرو و حریم هوایی قطر برای طراحی، آماده‌سازی، تجهیز و اجرای حملات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نموده‌اند. برخی مصادیق مشخص به شرح زیر می‌باشد:

• ساعت ۰۵:۵۹ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی دولت قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۷:۰۳ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و دولت قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۴:۵۳ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی و دولت قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۲۱:۰۸ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی و دولت قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۶:۳۵ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی دولت قطر و پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۷:۲۲ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی دولت قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۸:۴۷ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی دولت قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۰:۰۱ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد شناسایی آر. کیو-۴ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی دولت قطر، اقدام به شناسایی اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمود؛

• ساعت ۱۳:۲۳ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی دولت قطر و امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۹:۳۵ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و دولت قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۲۰:۱۷ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای شناسایی یو-۲ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی دولت قطر و امارات متحده عربی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌های ایالات متحده فراهم نمود؛

و • ساعت ۲۳:۱۰ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و دولت قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند.

با توجه به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از در اختیار قرار دادن سرزمین خود برای ارتکاب اعمال تجاوز و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو یک دولت ثالث، جمهوری اسلامی ایران اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به اقدامات غیرقانونی فوق‌الذکر اعلام داشته و قویاً از قطر می‌خواهد اصول حسن همجواری را رعایت نموده و از تداوم استفاده از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری به‌عمل آورد.

جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت قطر، حق خود را برای اتخاذ کلیه تدابیر لازم و مقتضی، از جمله اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، به‌منظور صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی خویش، محفوظ می‌دارد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.

امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد

۳- نامه ایران درباره کویت به سازمان ملل و شورا ی امنیت

بسم الله الرحمن الرحیم

متعاقب دستور دولت متبوع خود و پیرو مکاتبات پیشین اینجانب از جمله نامه‌های مورخ ۳، ۷ و ۱۶ مارس ۲۰۲۶، مراتب ذیل را به اطلاع جناب‌عالی و اعضای شورای امنیت می‌رساند:

بر اساس پایش‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، محرز گردیده است که متجاوزان همچنان از قلمرو و حریم هوایی کویت برای طراحی، آماده‌سازی، تجهیز و اجرای حملات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نموده‌اند. برخی مصادیق مشخص به شرح زیر می‌باشد:

• ساعت ۱۷:۴۱ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد اِم. کیو-بی-۹ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی دولت کویت، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌ها فراهم نمود.

با توجه به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از در اختیار قرار دادن سرزمین خود برای ارتکاب اعمال تجاوز و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو یک دولت ثالث، جمهوری اسلامی ایران اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به اقدامات غیرقانونی فوق‌الذکر اعلام داشته و قویاً از کویت می‌خواهد اصول حسن همجواری را رعایت نموده و از تداوم استفاده از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری به‌عمل آورد.

جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت کویت، حق خود را برای اتخاذ کلیه تدابیر لازم و مقتضی، از جمله اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، به‌منظور صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی خویش، محفوظ می‌دارد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.

امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد

۴- نامه ایران درباره امارات متحده عربی به سازمان ملل و شورای امنیت

بسم الله الرحمن الرحیم

متعاقب دستور دولت متبوع خود و پیرو مکاتبات پیشین اینجانب از جمله نامه‌های مورخ ۳، ۷ و ۱۶ مارس ۲۰۲۶، مراتب ذیل را به اطلاع جناب‌عالی و اعضای شورای امنیت می‌رساند:

بر اساس پایش‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، محرز گردیده است که متجاوزان همچنان از قلمرو و حریم هوایی امارات متحده عربی برای طراحی، آماده‌سازی، تجهیز و اجرای حملات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نموده‌اند. برخی مصادیق مشخص به شرح زیر می‌باشد:

• ساعت ۱۰:۳۴ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، مبادرت به انجام حملات بمباران علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودند؛

• ساعت ۰۰:۲۴ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای شناسایی یو-۲ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌های ایالات متحده فراهم نمود؛

• ساعت ۱۱:۵۵ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۲:۱۴ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۷:۱۷ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۷:۴۰ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۹:۳۰ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌های ایالات متحده فراهم نمود؛

• ساعت ۲۲:۴۸ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۲۲:۳۰ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۲:۲۹ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۵:۲۰ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۸:۵۰ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۹:۰۹ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای شناسایی یو-۲اس ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌های ایالات متحده فراهم نمود؛

• ساعت ۰۹:۱۰ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۹:۲۱ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۹:۲۶ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ و اف-۱۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۹:۳۶ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای شناسایی یو-۲اس ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌های ایالات متحده فراهم نمود؛

• ساعت ۱۳:۲۷ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام داد؛

• ساعت ۱۳:۵۳ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۴:۵۳ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی و قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۵:۱۸ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۵:۴۰ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۷:۲۴ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۸:۲۶ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد اِم. کیو-۹ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌ها فراهم نمود؛

• ساعت ۱۹:۰۳ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد اِم. کیو-۹ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌ها فراهم نمود؛

• ساعت ۲۰:۲۲ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد اِم. کیو-۹ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌ها فراهم نمود؛

• ساعت ۲۰:۲۸ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۲۱:۰۸ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی و قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۲۱:۳۵ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۲۲:۲۱ مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۶:۰۷ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، هواپیماهای بمب‌افکن بی-۱ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۶:۵۰ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۸:۳۵ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۰۹:۴۷ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد شناسایی آر. کیو-۴ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، از جنوب خلیج فارس وارد حریم هوایی ایران شده و اقدام به شناسایی اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمود؛

• ساعت ۱۳:۳۳ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ و اف-۱۸ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی و قطر، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۱۳:۳۴ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد شناسایی آر. کیو-۴ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، اقدام به شناسایی اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمود؛

• ساعت ۱۴:۵۷ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد شناسایی آر. کیو-۴ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، اقدام به شناسایی اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمود؛

• ساعت ۱۷:۰۱ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

• ساعت ۲۰:۱۷ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای شناسایی یو-۲ ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی و قطر، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌های ایالات متحده فراهم نمود؛

• ساعت ۲۲:۱۰ مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای گشت دریایی و شناسایی پی-۸-اِی ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی امارات متحده عربی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌های ایالات متحده فراهم نمود.

با توجه به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از در اختیار قرار دادن سرزمین خود برای ارتکاب اعمال تجاوز و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو یک دولت ثالث، جمهوری اسلامی ایران اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به اقدامات غیرقانونی فوق‌الذکر اعلام داشته و قویاً از امارات متحده عربی می‌خواهد اصول حسن همجواری را رعایت نموده و از تداوم استفاده از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری به‌عمل آورد.

جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت امارات متحده عربی، حق خود را برای اتخاذ کلیه تدابیر لازم و مقتضی، از جمله اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، به‌منظور صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی خویش، محفوظ می‌دارد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.

امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد

کد مطلب 6784378

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    نظرات

    • IR ۰۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      3 5
      پاسخ
      آمریکا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار، هر دو که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران تجاوز و حمله کردند و دیگر پایگاه های آمریکا جنایتکار دیگر در امان نخواهد بود و صهیونیست ها جنایتکار دیگر امنیت نخواهند داشت.
    • IR ۰۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      4 5
      پاسخ
      ارتش تروریستی آمریکا جنایتکار باید فوری و سریع عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی را ترک کند. ارتش تروریستی آمریکا جنایتکار باید فوری و سریع امارات و سایر کشورهای عربی را ترک کند. ارتش تروریستی آمریکا جنایتکار باید فوری و سریع قطر و سایر کشورهای عربی را ترک کند. ارتش تروریستی آمریکا جنایتکار باید فوری و سریع بحرین و سایر کشورهای عربی را ترک کند. ارتش تروریستی آمریکا جنایتکار باید فوری و سریع کویت و سایر کشورهای عربی را ترک کند. ا
    • IR ۰۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      3 3
      پاسخ
      ارتش تروریستی آمریکا جنایتکار باید فوری و سریع عراق و سایر کشورهای عربی را ترک کند.
    • احمد IR ۰۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
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      پاسخ
      آیا مراقب شمال و ترکمنستان و آذربایجان نباید باشیم
      • IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
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        مراقب هستیم برادر ما اماده ایم
    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
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      پاسخ
      ایران باید عملیات‌های گسترده در داخل آمریکا انجام دهد
    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
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      چقدر برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس ذلیل و خوار هستند به نوکری و بردگی کفار افتخار میکنند . ایا نمی خواهند بیدار شده و آزاده مرد زندگی کنند ؟!!! زندگی با ذلت نه در دنیا برایشان لذت بخش است و نه در آخرت و پیشگاه خداوند بزرگ . به قول امام حسین (ع) اگر دین ندارید لااقل آزاده مرد باشید. نوکری و بردگی غیر از خفت و عجز و لیسیدن پای اربابتان چه نتیجه ای دارد ؟!!! شما دروغگو هستید چون حتی به قرآن که به زبان قبول دارید عمل نمیکنید. اگر راستگو هستید به دستور خداوند در باره یهود و نصارا عمل کنید !!!
    • US ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
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      پاسخ
      فقط مقابله به مثل .
    • IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
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      نظامیان آمریکایی از پایگاه هایشان در منطقه فرار کرده و در هتل ها مخفی شده اند.
    • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      1 1
      پاسخ
      بزنيد اين امارات و بحرين رو از بين ببريد بقيه خودشونو ،،، ميكنن ميشينن كنار
    • IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      2 1
      پاسخ
      اگر تأسیسات برق ما را بزنند، قطعاً خاموشی در مقابل خاموشی خواهد بود
    • ایرانی IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
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      لعنت به حکام عرب.که حسن همجواری را رعایت نکردندواجازه دادند که ازخاک کشورشون به کشورما حمله بشه.خاک عالم توسرشون که وابسته آمریکا هستند. نه شیرشتر نه دیدارعرب..البته حیف به شتراین حیوان بی آزار بهترازبن سلمان بن زاید است.برخی عربهای حاشیه خلیج فارس که مافکرمیکردیم مسلمانندوادمای عاقل خوبی هستندامااینطورنبود.خون هموطنان ما گردن آنهاست.بایدجوابگوباشندوغرامت بدن.اینهااگاهانه این کار کردند.میگن نترس ازان که های هوی دارد بترس ازآنکه سربه تودارد.عربستان که ادعای کلیدداری خانه خدارادارداماانسانیت نداره
    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
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      پاسخ
      اقای ایروانی با ذکر ساعات وشواهد،گفتند که جنگندهای امریکا از حریم هوایی اسمان کشورهای عربی به ایران حمله کردند وانسانهای بی گناهی هم کشته شدند ،واین مسئولیتش برعهده کشورهای عربیه ،
    • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
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      پاسخ
      حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران قابل توجیه نیست/ سازمان های بین المللی خیانتکار هم تاکنون در مورد جنایت های نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار سکوت کردند چرا؟ حمله نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل جنایتکار به مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران قابل توجیه نیست/ سازمان های بین المللی خیانتکار هم تاکنون در مورد جنایت های نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل جنایتکار سکوت کردند چرا؟
      • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
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        ترامپ جنایتکار در جنگ ایران بیش از 999 هزار بار مرتکب جنایتکار جنایت جنگی و جنایت علیه شریت شده است و باید در ایران دادگاه شود. نتانیاهو جنایتکار در جنگ ایران بیش از 999 هزار بار مرتکب جنایتکار جنایت جنگی و جنایت علیه شریت شده است و باید در ایران دادگاه شود.
    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
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      پاسخ
      و ما دیگر حقوق بین‌الملل را قبول نداریم و هم به رسمیت نمی شناسیم
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      1 1
      پاسخ
      حملات آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار به ایران، اجرای قانون جنگل بود و هم به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی ناتوان و عاجز بوده است.
    • IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      1 1
      پاسخ
      شهروندان آمریکایی و هم سربازان آمریکایی باید فوری و سریع کشورهای عربی را ترک کنند
    • IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      1 1
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      از زمان جنگ جهانی دوم هیچ کشوری به اندازه ایران در نابودی امکانات نظامی آمریکا تا این حد موفق نبوده است.
    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
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      حضور نیروهای تروریستی آمریکایی در منطقه غیر قانونی است و نیروهای تروریستی آمریکایی حق حضور در منطقه را ندارند و نیروهای تروریستی آمریکایی فوری و سریع باید منطقه را ترک کنند. ارتش وحشی آمریکا جنایتکار که بدون مجوز و اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد به کشورما تجاوز و حمله کرده است و مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بمباران و قتل عام کرده است و ما 100 درصد فقط انتقام خون شهیدان را از ارتش وحشی آمریکا جنایتکار می گیریم.

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