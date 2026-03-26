  1. استانها
  2. گیلان
۷ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۵

گوشه ای از عظمت بیست‌وششمین قرار شبانه مردم‌ انقلابی املش

گوشه ای از عظمت بیست‌وششمین قرار شبانه مردم‌ انقلابی املش

املش- در این فیلم گوشه ای ازبیست‌وششمین قرار شبانه مردم‌ انقلابی املش در خیابان ها را مشاهده می کنید.

دریافت 25 MB
کد مطلب 6784404

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها