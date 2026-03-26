https://mehrnews.com/x3bGGf ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۵ کد مطلب 6784404 استانها گیلان استانها گیلان ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۵ گوشه ای از عظمت بیستوششمین قرار شبانه مردم انقلابی املش املش- در این فیلم گوشه ای ازبیستوششمین قرار شبانه مردم انقلابی املش در خیابان ها را مشاهده می کنید. دریافت 25 MB کد مطلب 6784404 کپی شد مطالب مرتبط مرزداران آستارایی همچنان پای کار وطن مردم گرگان: تا پای جان پای انقلاب می مانیم بیست و هفتمین شب بیعت مردم دارالمومنین گرگان با رهبر خیابانهای قم لبریز از حماسه؛ صدای واحد در دفاع از ایران جان اجتماع «زاهدانی ها» در بیست و ششمین شب شهادت قائد امت برچسبها تجمع مردمی شهرستان املش شهادت رهبر معظم انقلاب
نظر شما