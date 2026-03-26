به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: عملیات پیوسته و مشترک موشکی و پهپادی نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران در موج ۸۳ عملیات وعده صادق ۴ با تقدیم به مردم خونگرم نوار جنوبی کشور در شمال خلیج همیشه‌فارس با رمز مقدس «یا اباعبدالله الحسین علیه‌السلام» در شامگاه پنجشنبه علیه اهداف دشمن آمریکایی صهیونیستی شامل مخازن ذخیره و انبار نفت اشدود، محل استقرار نظامیان ارتش کودک‌کش صهیونی در شهرک مُدعین، مرکز تبادل اطلاعات نظامی امریکا در منطقه و پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در الظَفره و العدیری، آشیانه‌های نگهداری و تعمیرات هواپیماهای ترابری و پهپادها در پایگاه علی السالم، مخازن سوخت جت‌ها و جنگنده‌های نیروهای تروریستی آمریکا و آشیانه تعمیرات و نگهداری سامانه پاتریوت در پایگاه شیخ عیسی با سامانه‌های برد بلند و میان‌برد، سوخت جامد و مایع، نقطه‌زن و سرجنگی چندکلاهکه و پهپادهای انهدامی و پرسه‌زن به اذن الهی با موفقیت کامل به اجرا درآمد.

زندگی آژیر به آژیر و حبس طولانی‌مدت در پناهگاه‌ها به برنامه روزانه صهیونیست‌ها تبدیل شده است.

همان‌طور که گفتیم پیدایتان می کنیم و به خواست خدا به سزای اعمال زشتتان می‌رسانیم.

این موج ادامه دارد...

ومن نصر الا من عندالله العزیز الحکیم

آژیر هشدار در تل‌آویو

در پی آغاز موج ۸۳ حملات موشکی ایران، منابع عبری از شلیک موشک‌های بارشی خبر می‌دهند.

اصابت موشک‌های ایرانی در کلان‌شهر تل آویو

شبکه عبری کان از اصابت کلاهک‌های موشک بارشی ایران در حداقل سه نقطه از کلان‌شهر تل آویو خبر داد.

قدردانی نیروی هوافضای سپاه از مردم اسپانیا، پاکستان، هند و آلمان

نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نوشته ای بر روی یکی از موشک ها از مردم اسپانیا، پاکستان، هند و آلمان قدردانی کردند.

همچنین رزمندگان هوافضا یکی از موشک‌های شلیک‌شده را تقدیم به هنرمندان باغیرت ایران کردند.