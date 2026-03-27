حجت الاسلام ایزدپناه: «حضور مردم» معجزه ای اجتماعی در روزهای سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ایزدپناه صبح جمعه در مراسم دعای ندبه آستانه اشرفیه با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت، به تبیین نقش عقل و پیامبران در شکلگیری ایمان واقعی پرداخت و با اشاره به اینکه انسان دارای دو رسول درونی (عقل) و بیرونی (پیامبران) است، گفت: ایمان واقعی در پرتو عقل، معجزه و هدایت پیامبران شکل میگیرد.

این کارشناس مذهبی معجزه را امری فراتر از عقل دانست و افزود: معجزه برای تقویت یقین و آرامش قلب کسانی نازل شده که در ایمان خود ضعف دارند.

ایزدپناه در ادامه با اشاره به قصه حضرت نوح (ع)، به شغل کوزه گری ایشان پس از طوفان اشاره کرد و گفت: مأموریت جبرئیل در شکستن کوزه ها نشان میدهد که خداوند به مخلوقات خود، حتی کافران، رحمت دارد؛ همانگونه که نوح (ع) از شکستن کوزههایش ناراحت شد.

وی همچنین به نمونه هایی از زندگی پیامبران اولوالعزم اشاره کرد و گفت: خداوند به حضرت ابراهیم (ع) تبر و به حضرت موسی (ع) عصا عطا کرد تا حقایق توحیدی را نمایان سازند.

حجتالاسلام ایزدپناه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واقعه عاشورا، خاطرنشان کرد: امام سجاد (ع) به یزید فرمود حتی پس از جنایت کربلا نیز با توبه و نماز غفیله راه بهشت برای او باز است، اما یزید توانایی انجام آن را نداشت.

وی حضور گسترده و خودجوش مردم در صحنه های اجتماعی را «معجزهای اجتماعی» خواند و تصریح کرد: در روزهایی که کشور با فشارهای بیرونی مواجه است، این حضور مردمی فراتر از یک حرکت عبادی، نماد ایستادگی، همبستگی و باور عمیق به ارزشهای دینی و ملی است و نشان میدهد ایمان در جامعه زنده و پویاست.