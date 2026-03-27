انسداد محور ایلام - مهران به دلیل ریزش کوه

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر دشتی‌پور اظهار کرد: به دلیل شدت بارندگی و ریزش مداوم کوه در مسیر ایلام_مهران محدوده چم آب، تردد تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نیست و بر همین اساس، رانندگان و مسافران می‌توانند از مسیر جایگزین ایلام - ملکشاهی به مهران و بالعکس استفاده کنند.

وی بیان کرد: راهداران تلاشگر از شب گذشته با بسیج تمامی امکانات و ماشین‌آلات سنگین در منطقه مستقر شده و عملیات پاکسازی را آغاز کرده‌اند؛ با این حال، استمرار بارندگی‌ها موجب ادامه ریزش‌ها شده و بازگشایی نهایی را با دشواری مواجه کرده است.

وی تصریح کرد: از تمامی رانندگان درخواست می شود ضمن رعایت سرعت مطمئنه،همکاری لازم را با عوامل راهداری و پلیس‌راه مستقر در جاده‌ها داشته باشند.