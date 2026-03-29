محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اواخر روز سه‌شنبه به‌ویژه در روز سه‌شنبه، سامانه بارشی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: فعالیت این سامانه سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان به‌ویژه مناطق شمالی، شرقی و ارتفاعات خواهد شد. همچنین احتمال ریزش تگرگ در برخی مناطق و بارش برف در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در این مدت شمال خلیج فارس نیز مواج پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته آبادان با دمای ۲۶.۱ و دزپارت با دمای ۳.۴ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی افزود: در همین مدت دمای هوای اهواز به بیشینه ۲۶ و کمینه ۱۳.۷ درجه سانتی‌گراد رسیده است.