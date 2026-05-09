محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز احتمال بارشهای پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات استان وجود دارد و سپس تا روز سهشنبه، جو نسبتاً پایداری بر خوزستان حاکم خواهد بود.
وی افزود: تا روز دوشنبه وزش باد در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی به صورت متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی همراه با تندباد لحظهای پیشبینی میشود. همچنین شمال خلیج فارس تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان توضیح داد: از فردا تا روز دوشنبه روند افزایش ۴ تا ۶ درجهای دما در بیشتر نقاط استان مورد انتظار است.
وی گفت: در شبانهروز گذشته، آغاجاری با ۳۹.۲ و دهدز دزپارت با ۱۶.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
سبزهزاری ادامه داد: اهواز نیز در این مدت به بیشینه دمای ۳۸.۴ و کمینه ۲۵.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.
