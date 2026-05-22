به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، در خطبههای نماز جمعه این هفته، با تأکید بر رعایت تقوای الهی و پایبندی به احکام شرعی، به تشریح مناسبتهای مهم دینی و ملی پیش رو و همچنین راهبردهای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن پرداخت.
وی در ابتدای خطبه، با تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر (ع)، به تبیین لقب «باقرالعلوم» و جایگاه علمی ایشان پرداخت و آن را هدایتگر عالم در عصر حاضر، تحت زعامت آیتالله سید مجتبی خامنهای، دانست.
امام جمعه هرمز همچنین روز عرفه و شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع) را روز نیایش و دعا معرفی کرد و بر اهمیت دعای عرفه به عنوان راهی برای مناجات با خداوند و بخشش گناهان تأکید نمود.
رستاخیز با یادآوری فاجعه منا و شهادت مظلومانه زائران خانه خدا به دست مأموران آل سعود، شهیده فاطمه نیک، امالشهداء استان هرمزگان را الگویی برای ایران، جبهه مقاومت و جهان اسلام معرفی کرد و خواستار بزرگداشت ملی این شهیده گرانقدر شد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات بیتالمقدس و سالروز آزادسازی خرمشهر (سوم خرداد)، به حضور سه شهید از جزیره هرمز، شامل شهیدان محمد ملاح، محمد گلزاری و جعفر پاینده در این عملیات اشاره کرد و آنان را سند افتخار هرمز و مردم این دیار خواند و بر نقشآفرینی همیشگی مردم هرمز در عملیاتهای مختلف تأکید ورزید.
امام جمعه هرمز ماموریتهای ملت ایران از دیدگاه رهبری را تشریح کرد: حضور مستمر و پرشور مردم در صحنه، به عنوان پشتوانهای عملی برای مسئولان و عاملی مؤثر در تغییر محاسبات دشمن، امری حیاتی است. این حضور باید باشکوهتر، بهتر و متنوعتر از گذشته باشد تا قدرت ملی را به نمایش بگذارد.
رستاخیز ادامه داد: در کنار این، حفظ وحدت ملی که از ضرورتهای امنیتی و دینی جامعه محسوب میشود، باید همواره مد نظر قرار گیرد. همچنین، مدیریت هوشمندانه مصرف رسانهای، با مقابله با رسانههای معاند و پرهیز از دامن زدن به ناامیدی، در اولویت قرار دارد. در مقابل، تشویق و حمایت از تولیدات رسانهای جوانان و نوجوانان در جهت مقابله با جنگ نرم دشمن، گامی مهم در این راستا خواهد بود.
وی همچنین گفت: در کنار این راهبردها، مواسات مؤمنانه به معنای کمک به یکدیگر، رسیدگی به امور جانبازان، جبران خسارات مالی وارده به مردم و شبکهسازی مردمی برای یاری رساندن به آسیبدیدگان، نقشی اساسی در استحکام پیوندهای اجتماعی و تقویت روحی جامعه ایفا میکند. این اقدامات، ضمن نمایش همبستگی ملت، موجب دلگرمی و امیدواری بیشتر در مواجهه با چالشها خواهد شد و قدرت بازدارندگی کشور را در برابر دشمنان افزایش خواهد داد.
امام جمعه هرمز با بیان اینکه دشمن علیرغم آمادگی تجهیزاتی، به دلیل آگاهی از توان نظامی ایران و ترس از پاسخ قاطع، از آغاز جنگ خودداری میکند، خاطرنشان کرد: حضور مردم در صحنه و آمادگی نیروهای نظامی، دشمن را سردرگم کرده است، که نمونه آن تناقضگوییهای ترامپ است.
حجتالاسلام رستاخیز افزود: ترامپ به دنبال خسته کردن مردم و کسانی است که در میدان حضور دارند و این، همان جنگ ارادههاست،ملت ایران در این جنگ پیروز شده و ارادهها قویتر گشته است.
وی تأکید کرد: دشمن نتوانسته باورهای ملت را تغییر دهد و ملت در مقابل دشمن یکپارچه شده است. ایجاد شکاف بین ملت با گرانیها و بحثها را بیتأثیر دانست و افزود: سرنوشت طاغوت، نابودی به دست ملت ایران و با پیروی از ولایت فقیه خواهد بود.
امام جمعه هرمز با تأکید بر پایداری ملت ایران بر اصول، خطاب به آمریکا گفت: آمریکای جنایتکار باید بداند که ایران بر سر اصول خود کوتاه نمیآید و ما با یزید، بیعت نمیکنیم.
رستاخیز همچنین به ترامپ هشدار داد: دیوانگی او باعث عقبنشینی ایران نخواهد شد و مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به آمادگی نظامی ایران، اعلام کرد: دشمن در مرحله اول حمله زمینگیر شده است. ایران اهداف مهمی را شناسایی کرده و آماده است در صورت هرگونه تعرض دوباره دشمن، بدون خویشتنداری آن اهداف را نابود کند. ایران اسلامی قدرتمند شده و دشمن باید در مقابل عظمت آن زانو بزند.
در پایان، خطیب نماز جمعه هرمز هشدار داد: اگر دشمن ادامه دهد، ایران برگههای دیگری رو خواهد کرد و فردا تنگه بابالمندب مسدود و دشمنان یقیناً شکست خواهند خورد و ملت ایران با هوشیاری و حضور در صحنه، دشمن را شکست خواهد داد، پیروزی نهایی به زودی با توفیق الهی و نصرت او حاصل خواهد شد.
