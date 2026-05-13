  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

نماینده آیت‌الله سیستانی از خادمان موکب شهدای گمنام هرمز تجلیل کرد

نماینده آیت‌الله سیستانی از خادمان موکب شهدای گمنام هرمز تجلیل کرد

بندرعباس- نماینده دفتر آیت‌الله سیستانی با همراهی استاندار هرمزگان در دیدار با خدمتگذاران موکب دو شهید گمنام و شهدای هرمز، از زحمات آنان تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا نائینی، نماینده دفتر آیت‌الله سیستانی، در دیداری با خدمتگذاران موکب دو شهید گمنام و شهدای هرمز، از زحمات آنان تقدیر کرد و گفت: از طرف دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (دامت برکاته) و نماینده تام‌الاختیار ایشان حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی به هرمز آمده‌ایم تا قدردان تلاش اهالی جزیره هرمز باشیم.

وی افزود: خداوند متعال زحمات شما را قبول کند. ایام، ایام چهل روزه است که حالا دیگر روز شصت و هفتاد روزه هم شده. شما برای رزمندگان عزیز اسلام در جبهه‌ها خدمت کردید و کار شما کمتر از کار آن رزمنده‌ها نیست. شما در پشت جبهه هستید، بلکه به یک معنا خط مقدم نیز خط مقدم است و به رزمنده‌ها کمک می‌کنید. ان‌شاءالله خداوند بالاترین درجات را به شما عنایت کند و روز قیامت همنشین اولیا، انبیا و شهدا باشید؛ چرا که اینجا موکب خدمت به رزمندگان اسلام است.

حجت‌الاسلام نائینی در پایان پرچم متبرک حرم ابا عبدالله الحسین (ع) را به موکب اهدا کردند.

کد مطلب 6828666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • زهرا محیسنی IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      نحوه ی برگزاری امتحانات به صورت حضوری کاملا اشتباه می باشد و همچنین خطرناک من به عنوان یک دانش آموز خوزستانی ، خوزستان که بعد از دو استان بیشترین تجاوز رژیم صیونستی و آمریکای جنایتکار را داشت این حرف ها را نمی زنم بلکه برای همه ی دانش آموزان در هر مقطع درسی که باشند میزنم و در صورتی که آتش بس کاملا اتفاق نیفتد خطر همواره به دنبال ما می باشد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه