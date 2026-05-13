به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا نائینی، نماینده دفتر آیت‌الله سیستانی، در دیداری با خدمتگذاران موکب دو شهید گمنام و شهدای هرمز، از زحمات آنان تقدیر کرد و گفت: از طرف دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (دامت برکاته) و نماینده تام‌الاختیار ایشان حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی به هرمز آمده‌ایم تا قدردان تلاش اهالی جزیره هرمز باشیم.

وی افزود: خداوند متعال زحمات شما را قبول کند. ایام، ایام چهل روزه است که حالا دیگر روز شصت و هفتاد روزه هم شده. شما برای رزمندگان عزیز اسلام در جبهه‌ها خدمت کردید و کار شما کمتر از کار آن رزمنده‌ها نیست. شما در پشت جبهه هستید، بلکه به یک معنا خط مقدم نیز خط مقدم است و به رزمنده‌ها کمک می‌کنید. ان‌شاءالله خداوند بالاترین درجات را به شما عنایت کند و روز قیامت همنشین اولیا، انبیا و شهدا باشید؛ چرا که اینجا موکب خدمت به رزمندگان اسلام است.

حجت‌الاسلام نائینی در پایان پرچم متبرک حرم ابا عبدالله الحسین (ع) را به موکب اهدا کردند.