رستاخیز: وحدت شیعه و اهل سنت سرمایه راهبردی جاسک است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهرستان جاسک ظهر یکشنبه با حضور آیت‌الله محمد عبادی‌زاده نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، مسئولان، علما، معتمدان، سران طوایف و اقشار مختلف مردم شیعه و اهل سنت در مسجد امام علی (ع) شهر جاسک برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز در این مراسم با قدردانی از حضور مسئولان، علما و مردم شهرستان جاسک، اظهار کرد: امیدوارم با عنایت خداوند متعال و حمایت نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در مسیر الهی، ایجاد وحدت و همدلی پیگیری مشکلات مردم رسیدگی به محرومیت‌ها و خدمت خالصانه گام برداریم.

وی با اشاره به سابقه وحدت و همدلی مردم جاسک، افزود: آنچه در این شهرستان وجود دارد و در دیدارها و گفت‌وگوها نیز مشاهده شده وحدت و همدلی ریشه‌داری است که از گذشته تاکنون میان مردم شیعه و اهل سنت وجود داشته است.

امام جمعه جدید جاسک با اشاره به نقش مردم این منطقه در تحولات تاریخی کشور، گفت: مردم جاسک در دوره‌های مختلف تاریخی از مقابله با استعمار پرتغال و دفاع از این منطقه تا دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در کنار یکدیگر حضور داشته‌اند و این وحدت و همدلی را حفظ کرده‌اند.

رستاخیز ادامه داد: امروز نیز شیعه و اهل سنت در جاسک با حفظ وحدت و انسجام اجازه نداده‌اند دشمن در این منطقه اقدامی انجام دهد و این سرمایه ارزشمند به برکت سال‌ها تلاش و مجاهدت علمای بزرگ منطقه حفظ شده است.

وی تأکید کرد: امیدوارم در مدت زمانی که توفیق حضور در این منطقه را دارم در کنار علمای شیعه و اهل سنت، مدیران حوزه‌های علمیه، بزرگان، نخبگان، سران طوایف و گروه‌های مختلف بتوانیم خدمت خالصانه‌ای به مردم جاسک ارائه کنیم.

گفتنی است، در پایان این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز به صورت رسمی به عنوان امام جمعه جدید شهرستان جاسک معرفی شد.