۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

امام جمعه هرمز: تنگه هرمز به دلیل جنایات آمریکا بسته شده است

بندرعباس-امام جمعه هرمز، با حضور در روبروی تنگه راهبردی هرمز، آمریکا را به جنایت و تحریم ۴۷ ساله علیه ایران متهم کرد و گفت: تنگه هرمز به دلیل این جنایات، ۴۷ روز است که بسته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام جعفر رستاخیزامام جمعه هرمز با بیان اینکه پس از ۴۷ سال تحریم، امروز به اذن خداوند متعال و به برکت ولایت فقیه، ملت ایران قدرتمند شده است، افزود: امروز چهل و هفت روز است که بدلیل تجاوز رژیم ترویستی آمریکا تنگه هرمز بسته شده است.

وی افزود: اکنون کشورهای زیادی در بزرگترین وضعیت قرمز قرار گرفته اند.

امام جمعه هرمز در ادامه خطاب به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داد: اگر ترامپ قمارباز به این بازی ادامه بدهد یقین داشته باشد که در این خلیج فارس همان طوری که فرعون در رود نیل غرق شد، او هم غرق و نابود خواهد شد.

