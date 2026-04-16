امام جمعه هرمز: تنگه هرمز به دلیل جنایات آمریکا بسته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام جعفر رستاخیزامام جمعه هرمز با بیان اینکه پس از ۴۷ سال تحریم، امروز به اذن خداوند متعال و به برکت ولایت فقیه، ملت ایران قدرتمند شده است، افزود: امروز چهل و هفت روز است که بدلیل تجاوز رژیم ترویستی آمریکا تنگه هرمز بسته شده است.

وی افزود: اکنون کشورهای زیادی در بزرگترین وضعیت قرمز قرار گرفته اند.

امام جمعه هرمز در ادامه خطاب به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داد: اگر ترامپ قمارباز به این بازی ادامه بدهد یقین داشته باشد که در این خلیج فارس همان طوری که فرعون در رود نیل غرق شد، او هم غرق و نابود خواهد شد.