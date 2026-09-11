رستاخیز: دشمن پس از شکست در میدان سخت به جنگ شناختی روی آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جاسک با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله مدنی، اظهار کرد: این شهید بزرگوار در سال ۱۳۶۰ به دست منافقان به شهادت رسید و از شخصیت‌هایی بود که همزمان با آغاز نهضت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲ در نجف اشرف درس خود را تعطیل و رژیم پهلوی را افشا کرد.

وی افزود: به همین دلیل رژیم مزدور پهلوی با این عالم بزرگ مقابله کرد و یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی می‌داریم.

سینمای متعهد باید در خدمت هویت ملی و دینی باشد

امام جمعه جاسک با اشاره به ۲۱ شهریور روز سینما این مناسبت را به هنرمندان تبریک گفت و بیان کرد: سینمای انقلابی و متعهد باید در مسیر تعالی انسان و جامعه حرکت کند.

رستاخیز، تصریح کرد: هنرمند پیش از آنکه هنرمند باشد، یک انسان است و نخستین مسئولیت او در برابر انسانیت، مردم و جامعه است بنابراین هنرمند نباید در خدمت شهوت، خشونت، ابتذال و استحاله هویت فرهنگی و دینی قرار گیرد.

وی ادامه داد: هنرمندی که نسبت به انسانیت و جامعه خود متعهد باشد و بتواند هویت ملی و دینی را زنده کند و جامعه را با احیای این هویت‌ها پویا نگه دارد، هنرمند شایسته و متعهد است.

عبدالعظیم حسنی الگوی ولایت‌مداری است

امام جمعه جاسک همچنین با اشاره به سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، اظهار کرد: حضرت عبدالعظیم حسنی شخصیتی ولایت‌مدار به تمام معنا بود و نقش مهمی در ارتباط و پیوند شیعیان در شهرهای مختلف داشت.

وی افزود: این شخصیت بزرگ مورد تأیید امام هادی (ع) قرار گرفت و زیارت ایشان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، از این رو این مناسبت را به مردم تبریک می‌گوییم.

رستاخیز همچنین روز فوریت‌های پزشکی را گرامی داشت و از تلاش کارکنان اورژانس و فوریت‌های پزشکی در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

دشمن پس از شکست در میدان سخت به دنبال جنگ ادراکی است

امام جمعه جاسک در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه میدان نبرد دشمن تغییر کرده است، گفت: دشمن در میدان سخت و در برابر نیروهای مسلح به شدت شکست خورده و اکنون وارد میدان دیگری شده است.

وی افزود: دشمن در قالب جنگ ترکیبی میدان نبرد را به سمت فکر و ذهن مردم کشانده و تلاش می‌کند قوه ادراکی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، نمونه این روش را پیش از این در کشورهایی مانند سوریه، لیبی و افغانستان شاهد بوده‌ایم.

رستاخیز ادامه داد: جنگ شناختی دو هدف مهم را دنبال می‌کند، نخست تغییر دستگاه محاسباتی مسئولان و دوم هدف قرار دادن باورهای مردم.

وی با تأکید بر اینکه یکی از اهداف اصلی آمریکا نفوذ در مراکز حساس و تصمیم‌گیر کشور است، گفت: ایجاد تفرقه، بی‌اعتمادی میان مردم و مسئولان و ایجاد خطای محاسباتی از جمله اهداف دشمن است تا مردم و مسئولان را در برابر سیاست‌های آمریکا تسلیم کند.

مسئولان مراقب خطای محاسباتی و دوگانه‌سازی باشند

امام جمعه جاسک، تصریح کرد: مردم باید بدانند کسی که تابع زندگی و سیاست غربی باشد، در پازل دشمن قرار گرفته است، حتی اگر تصور کند در حال خدمت به مردم است.

وی گفت: بزرگ‌ترین خطر نفوذ این است که دشمن سخنی را بیان کند و همان سخن از زبان یک مسئول داخلی مطرح شود و همان خواسته دشمن از زبان مسئول داخلی بیان شود.

رستاخیز با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: مسئولان باید مراقب خطای محاسباتی باشند، مرتکب دوگانه‌سازی نشوند و سخنان ناامیدکننده بیان نکنند.

وی، خاطرنشان کرد: امروز دشمن کارش تمام شده و مسئولان باید مراقب انسجام ملی و حفظ وحدت باشند و ان‌شاءالله ملت ایران به‌زودی طعم پیروزی را خواهد چشید.

فشار اقتصادی دشمن علیه ایران با شکست مواجه شده است

امام جمعه جاسک در ادامه با اشاره به تلاش دشمن برای فشار اقتصادی بر مردم ایران، گفت: دشمن در طرح فشار اقتصادی برای تسلیم کردن جمهوری اسلامی ایران نیز شکست خورده است.

وی افزود: دشمن با فشار اقتصادی و تبلیغات رسانه‌ای گسترده تلاش کرد اعلام کند ایران را زمین‌گیر کرده و تحت فشار اقتصادی قرار داده است، اما امروز شرایط به گونه دیگری رقم خورده و آمریکا و متحدانش با شوک‌های اقتصادی مواجه هستند.

رستاخیز، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت نفت کوچک‌ترین شوک اقتصادی می‌تواند آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد و این کشور در اجرای سیاست فشار اقتصادی علیه ملت مقاوم ایران موفق نخواهد شد.

وی تأکید کرد: اگر مردم و مسئولان اتحاد خود را حفظ کنند، اجازه ندهند سخن دشمن در جامعه تکرار شود و حضور مردم در صحنه استمرار داشته باشد، آموزه‌های ناب اسلام محمدی، تشیع علوی و فرهنگ اهل‌بیت (ع) می‌تواند دشمن را شکست دهد و زمینه اخراج آمریکا از منطقه را فراهم کند.

جبهه مقاومت به پیروزی بزرگی دست یافته است

امام جمعه جاسک در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تحولات جبهه مقاومت، گفت: جبهه مقاومت به یک پیروزی بزرگ دست یافته و یمن در این عرصه نقش مهمی ایفا کرده است.

وی افزود: این پیروزی حاصل عوامل مختلفی از جمله تکیه بر وعده‌های الهی، برخورداری از روحیه جهادی، تحمل سختی‌ها و وحدت جبهه مقاومت است.

رستاخیز، ادامه داد: جبهه مقاومت در برابر دشمن قدرتمندی که ائتلاف نظامی بزرگی ایجاد کرده بود، ایستادگی کرد و امروز به دو راهبرد مهم یعنی تنگه هرمز و باب‌المندب تسلط پیدا کرده است.

وی گفت: این موضوع معادلات منطقه را تغییر داده و آمریکا در جبهه‌های مختلف با شکست مواجه شده است.

امام جمعه جاسک با تأکید بر تداوم مقاومت، اظهار کرد: همان‌گونه که یمنی‌ها اعلام کرده‌اند، قرار نیست جبهه مقاومت تا نابودی کامل آمریکا، اخراج این کشور از منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی پا پس بکشد و تا آخرین نفس در برابر دشمن ایستادگی خواهیم کرد.