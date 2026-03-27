حجت الاسلام محمودی: تنگه هرمز را به دشمنان نخواهیم داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمد محمودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ملت ایران در این روز تاریخی با حضور گسترده در همه‌پرسی، به جمهوری اسلامی رأی آری دادند و نظام جمهوری اسلامی را تثبیت کردند.

وی افزود: این روز یادآور اراده و انتخاب ملت ایران است؛ مردمی که با حضور در صحنه‌های مختلف طی سال‌های گذشته نشان داده‌اند همچنان بر آرمان‌های انقلاب اسلامی پایبند هستند.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به استمرار این حضور مردمی در طول سال‌های پس از انقلاب گفت: نظام جمهوری اسلامی با وجود چالش‌ها، فشارها و برنامه‌ریزی‌های دشمنان طی حدود چهار دهه گذشته پابرجا مانده و این موضوع به دلیل حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از نظام بوده است.

وی ادامه داد: ملت ایران در طول این سال‌ها با وجود سختی‌ها و مشکلات مختلف، در برابر دشمنان ایستادگی کرده‌اند. اگر بخواهیم درباره ویژگی‌ها و مقاومت این ملت سخن بگوییم، شاید سال‌ها زمان نیاز باشد، اما حضور مردم در میدان‌های مختلف نشان می‌دهد که همچنان به مسیر انقلاب اسلامی و رهبری ولی‌فقیه ایمان دارند.

حجت‌الاسلام محمودی همچنین با اشاره به حضور نسل جدید در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی کشور اظهار کرد: جوانان و نسل جدید نیز با حضور فعال خود نشان داده‌اند که مسیر انقلاب اسلامی همچنان زنده و پویاست و مردم ایران تحت تأثیر تبلیغات دشمنان قرار نگرفته‌اند.

وی در ادامه به شرایط منطقه‌ای و جهانی و تهدیدات دشمنان اشاره کرد و گفت: در برابر دشمنان اسلام، ملت ایران اراده‌ای واحد دارد و مسئولان، نخبگان، اقشار مختلف مردم، زنان و مردان و گروه‌های مختلف سنی همگی در این مسیر همدل و همراه هستند.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بیان کرد: ملت ایران بیش از چهار دهه تحت فشار تحریم‌ها قرار داشته اما با روحیه ایثار و مقاومت توانسته است در برابر این فشارها ایستادگی کند و دشمنان را ناکام بگذارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز تنها یک مسیر دریایی نیست، بلکه نقطه‌ای کلیدی در معاملات امنیتی، انرژی و ثبات بازارهای جهانی به شمار می‌رود و جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد این گذرگاه راهبردی به دست دشمنان بیفتد.

حجت‌الاسلام محمودی همچنین با تأکید بر نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: نیروهای مسلح و به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره در برابر تهدیدات دشمنان ایستاده‌اند و نقش مهمی در حفظ امنیت کشور دارند.

وی اضافه کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان، فرهنگ ایثار و خون شهدا مسیر انقلاب اسلامی را ادامه داده و در برابر دشمنان هرگز تسلیم نخواهد شد.