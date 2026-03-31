  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۸

حبیبی: دشمنان در برابر ملت ایران شکست می‌خورند

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه در تجمع مردمی صحنه با تمجید از روحیه انقلابی مردم، نسبت به اقدامات دشمنان هشدار داد و بر اقتدار ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه سه‌شنبه در تجمع مردمی شهرستان صحنه با قدردانی از حضور پرشور مردم، آنان را مردمی وفادار به آرمان‌های انقلاب، امام و رهبری توصیف کرد و بر نقش بی‌بدیل آنان در صحنه‌های مختلف تأکید داشت.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، اظهار کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده که هرگونه تقابل با این ملت، با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده همراه خواهد بود و دشمنان بارها این موضوع را آزموده‌اند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اقدامات ماجراجویانه آمریکا و رژیم صهیونیستی راه به جایی نخواهد برد، افزود: در صورت تداوم این رفتارها، آنان با شکست، ناامیدی و انزوای بیشتری روبه‌رو خواهند شد.

حبیبی همچنین به اهمیت راهبردی منطقه اشاره کرد و گفت: برخی گلوگاه‌های حیاتی جهان از جمله مسیرهای مهم ارتباطی و اقتصادی، در صورت لزوم می‌تواند به ابزار فشار علیه دشمنان تبدیل شود و این موضوع نشان‌دهنده قدرت راهبردی جبهه مقاومت است.

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه ایران در معادلات جهانی تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور امید برای بسیاری از ملت‌ها مطرح است و ایستادگی مردم در برابر فشارها، الگویی برای سایر کشورها شده است.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: تجربه جنگ‌ها نشان می‌دهد که صرف برتری نظامی تعیین‌کننده نیست، بلکه اراده و حضور ملت‌ها در میدان، عامل اصلی پیروزی است و ملت ایران با این پشتوانه، مسیر موفقیت را با قدرت ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6788592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها