به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه سهشنبه در تجمع مردمی شهرستان صحنه با قدردانی از حضور پرشور مردم، آنان را مردمی وفادار به آرمانهای انقلاب، امام و رهبری توصیف کرد و بر نقش بیبدیل آنان در صحنههای مختلف تأکید داشت.
وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، اظهار کرد: تجربههای گذشته نشان داده که هرگونه تقابل با این ملت، با پاسخ قاطع و پشیمانکننده همراه خواهد بود و دشمنان بارها این موضوع را آزمودهاند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اقدامات ماجراجویانه آمریکا و رژیم صهیونیستی راه به جایی نخواهد برد، افزود: در صورت تداوم این رفتارها، آنان با شکست، ناامیدی و انزوای بیشتری روبهرو خواهند شد.
حبیبی همچنین به اهمیت راهبردی منطقه اشاره کرد و گفت: برخی گلوگاههای حیاتی جهان از جمله مسیرهای مهم ارتباطی و اقتصادی، در صورت لزوم میتواند به ابزار فشار علیه دشمنان تبدیل شود و این موضوع نشاندهنده قدرت راهبردی جبهه مقاومت است.
وی در ادامه با تأکید بر جایگاه ایران در معادلات جهانی تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور امید برای بسیاری از ملتها مطرح است و ایستادگی مردم در برابر فشارها، الگویی برای سایر کشورها شده است.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: تجربه جنگها نشان میدهد که صرف برتری نظامی تعیینکننده نیست، بلکه اراده و حضور ملتها در میدان، عامل اصلی پیروزی است و ملت ایران با این پشتوانه، مسیر موفقیت را با قدرت ادامه خواهد داد.
نظر شما