به گزارش خبرگزاری مهر، میثم پورطلوعی اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت واحدهای فعال و افزایش جوجه‌ریزی، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید مرغ گوشتی در همدان امسال به حدود ۴۵ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه برسد؛ در حالی‌که این رقم در سال گذشته ۴۳ میلیون و ۳۸۰ هزار قطعه بوده است.

وی با بیان اینکه در استان همدان ۵۵۱ واحد دارای پروانه بهره‌برداری مرغ گوشتی وجود دارد، افزود: از این میان۴۹۰ واحد دارای ظرفیت تولید هستند و در سال گذشته ۴۲۷ واحد از این واحدها فعال بودند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به وضعیت مرغ مادر تخم‌گذار گفت: همدان دارای ۱۹ واحد مرغ مادر تخم‌گذار است که ۱۴ واحد از آن‌ها در سال گذشته فعالیت داشتند و در مجموع ۵۲۰ هزار قطعه مرغ مولد در استان وجود دارد.

وی همچنین یادآور شد: در کشور تنها سه واحد مرغ تخم‌گذار اجدادی فعالیت دارند که یکی از آن‌ها متعلق به شرکت سیمرغ بوده و در همدان مستقر است؛ این واحد نقش مهمی در تأمین نژاد و پایداری تولید داخل دارد.

پور طلوعی در حوزه تولید تخم‌مرغ گفت: در استان ۳۵ واحد مرغ تخم‌گذار و ۶ واحد پولت فعال هستند و در سال گذشته ۳۰ واحد تخم‌گذار اقدام به جوجه‌ریزی کرده‌اند.

وی افزود: میزان تولید روزانه تخم‌مرغ در همدان حدود ۵۵ تن بوده و در طول سال گذشته حدود ۲۰ هزار تن تخم‌مرغ در استان تولید شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به تأثیر نوسانات ارزی و شرایط منطقه‌ای بر صنعت طیور تأکید کرد: این عوامل بر هزینه تأمین نهاده‌ها و روند تولید اثر گذاشته، اما با مدیریت صحیح و حمایت از تولیدکنندگان پایداری زنجیره تولید حفظ شده و افزایش تولید در دستور کار جهاد کشاورزی استان قرار دارد.