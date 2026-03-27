  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

چگونگی فعالیت بازار سرمایه در هفته دوم فروردین ۱۴۰۵

چگونگی فعالیت بازار سرمایه در هفته دوم فروردین ۱۴۰۵

سازمان بورس و اوراق بهادار، شیوه آغاز فعالیت بورس‌ها و بازار سرمایه را در هفته دوم سال ۱۴۰۵ (از روز ‌شنبه هشت فروردین ۱۴۰۵ تا پایان روز کاری سه‌شنبه یازدهم فروردین ۱۴۰۵) را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه و نحوه فعالیت بورس‌ها و بازارها طی هفته‌ دوم سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد که معاملات سهام، حق تقدم سهام و مشتقات آن‌ها طی روزهای یاد شده متوقف خواهد بود.

براساس این گزارش، معاملات اوراق بهادار مبتنی‌ بر کالا، همچنین معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی قابل معامله (ETF)، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی مبتنی بر صدور و ابطال و مشتقات تمامی اوراق بهادار موضوع این بند، طبق روال روزهای گذشته انجام خواهد شد. همچنین معاملات قراردادهای اختیار معامله در بورس کالا از روز شنبه فعال خواهد بود.

سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است: در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به استثناء صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲) فوق، صرفاً صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مبتنی بر صدور و ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله (ETF) در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طبق روال روزهای گذشته انجام خواهد شد.

معاملات انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت اعم از دولتی، شرکتی و شهرداری و همچنین اوراق تسهیلات مسکن طبق روال روزهای گذشته انجام خواهد شد.

طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت بازارهای فیزیکی بورس‌های کالایی پس از هماهنگی عرضه‌کنندگان و خریداران با بورس کالایی مربوطه در صورت امکان انجام فعالیت‌های بانکی جهت امور خرید و تسویه (عملیات اعتباری و نقل و انتقال وجوه) مطابق انتشار برنامه‌های عرضه و با رعایت مقررات مرتبط، از روز ‌شنبه هشت فروردین ۱۴۰۵ همانند روزهای گذشته برقرار خواهد بود.

همچنین ساعت معامله در همه بورس‌ها همانند روزهای اخیر خواهد بود.

کد مطلب 6784657
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      خسته نباشی آقای صیدی یک ماهه بورس رو تعطیل کردین بعد دم از تاب آوری بورس ایران و ریزش بورس‌های منطقه می‌زنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها