چگونگی فعالیت بازار سرمایه در هفته دوم فروردین ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه و نحوه فعالیت بورسها و بازارها طی هفته دوم سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد که معاملات سهام، حق تقدم سهام و مشتقات آنها طی روزهای یاد شده متوقف خواهد بود.
براساس این گزارش، معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا، همچنین معاملات واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی قابل معامله (ETF)، صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی مبتنی بر صدور و ابطال و مشتقات تمامی اوراق بهادار موضوع این بند، طبق روال روزهای گذشته انجام خواهد شد. همچنین معاملات قراردادهای اختیار معامله در بورس کالا از روز شنبه فعال خواهد بود.
سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است: در خصوص صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار به استثناء صندوقهای سرمایهگذاری موضوع بند (۲) فوق، صرفاً صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مبتنی بر صدور و ابطال و معاملات واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله (ETF) در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طبق روال روزهای گذشته انجام خواهد شد.
معاملات انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت اعم از دولتی، شرکتی و شهرداری و همچنین اوراق تسهیلات مسکن طبق روال روزهای گذشته انجام خواهد شد.
طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت بازارهای فیزیکی بورسهای کالایی پس از هماهنگی عرضهکنندگان و خریداران با بورس کالایی مربوطه در صورت امکان انجام فعالیتهای بانکی جهت امور خرید و تسویه (عملیات اعتباری و نقل و انتقال وجوه) مطابق انتشار برنامههای عرضه و با رعایت مقررات مرتبط، از روز شنبه هشت فروردین ۱۴۰۵ همانند روزهای گذشته برقرار خواهد بود.
همچنین ساعت معامله در همه بورسها همانند روزهای اخیر خواهد بود.
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