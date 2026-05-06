درآمد ۹.۳ همتی سازمان امور مالیاتی از بازار سهام در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، علی روستایی معاون عملیات سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با تشریح عملکرد سپردهگذاری در بخش تسویه وجوه معاملات سهام، اوراق، صندوقها و مشتقات افزود: مجموع ارزش تسویه این معاملات در سال ۱۴۰۴ به ۳۲۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسید که در مقایسه با رقم ۱۷۶۵ همت در سال ۱۴۰۳، نشاندهنده رشد ۸۱ درصدی است که بخش قابل توجه آن به دوران رونق بازار سهام در سال ۱۴۰۴ به رغم وقوع ۲ دوره جنگ بازمیگردد.
مالیات نقلوانتقال سهام
معاون عملیات سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار اضافه کرد: میزان مالیات نقلوانتقال سهام که - معادل نیم درصد ارزش معاملات از فروشندگان دریافت و به سازمان امور مالیاتی پرداخت میشود - در سال ۱۴۰۴ معادل ۹.۳ همت بوده است.
روستایی با اشاره به اقدام دیگر سپردهگذاری مرکزی در سال گذشته گفت: پارسال بانک پارسیان بهعنوان پنجمین بانک «تسویهیار» به شبکه تسویه پیوست.
ارزش تسویه معاملات بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در سال ۱۴۰۴
معاون عملیات سپردهگذاری مرکزی ارزش تسویه معاملات بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در سال ۱۴۰۴ را ۴۱۶ همت اعلام کرد و توضیح داد: مجموع ارزش تسویه انواع معاملات در سال ۱۴۰۴ شامل سهام، اوراق و بازار فیزیکی به ۳۶۴۴ همت رسید.
روستایی راهاندازی فرایند ثبت سفارش مکانیزه در بازار فیزیکی بورس انرژی از طریق حساب وکالتی را از اقدامات توسعهای مهم سپردهگذاری در اواخر سال گذشته برشمرد و توضیح داد: این موضوع از مهمترین مطالبات فعالان بازار فیزیکی در سالهای گذشته بود.
اقدامات شرکتی و خدمات سهامداری
روستایی درباره تعداد درج نماد در سامانه پس از معاملات در سال گذشته نیز توضیح داد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۸۰۷۳ نماد در سامانه جدیدپس از معاملات درج شد که نسبت به سال ۱۴۰۳ که ۷۱۰۴ نماد بود با رشد ۱۳ درصدی همراه بوده است.
او با اشاره به دیگر اقدامات سپردهگذاری مرکزی در سال گذشته اعلام کرد: اقدامات مرتبط با ۲۶۷ پرونده افزایش سرمایه در سامانه پس از معاملات اعمال شد که نسبت به ۲۲۷ پرونده در سال ۱۴۰۳ با رشد ۱۸ درصدی همراه بوده است.
به گفته روستایی، در حوزه پذیرهنویسی الکترونیک حق تقدم نیز ۶۹ پرونده به سرانجام رسید که در مقایسه با ۵۰ پرونده سال ۱۴۰۳ با رشد ۳۸ درصدی روبهرو شده است.
معاون عملیات سپردهگذاری مرکزی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از درخواستهای فعالان بازار از طریق میزهای خدمت الکترونیک و در درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه رسیدگی میشود، اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۰ هزار درخواست با موضوع اصلاح مشخصات هویتی سرمایهگذاران، تعداد ۱۵ هزار درخواست با موضوع اقدامات حوزه سبدگردانی شامل ایجاد کد، تمدید و متمم سبدگرانی و همچنین ۲۸ درخواست با موضوع دریافت پرتفو متوفیان برای آغاز فرآیند انحصار وراثت پاسخ داده شد.
روستایی با اشاره به صدور بیش از ۶۳۰ هزار کد سهامداری در سال پیش، درباره کدهای سهامداری خاص صادر شده توسط این معاونت گفت: تعداد ۲۹۵ کد برای سرمایهگذاران خارجی در سال ۱۴۰۴ صادر شد که نسبت به ۲۵۴ کد در سال ۱۴۰۳ با رشد ۱۶ درصدی همراه بوده است. همچنین، در حوزه کدهای برق نیز ۵۱۷ کد در بازار برق صادر شد که نسبت به سال ۱۴۰۳ با ۲۴۰ کد بیانگر رشد ۱۱۵ درصدی در این حوزه است.
