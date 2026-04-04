۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

ثبت ورود ۴۱ همت منابع به انواع صندوق‌ها در روزهای پس از جنگ

یک مقام مسئول از عبور صندوق‌ها از فشارهای ابتدایی ناشی از فضای جنگی خبر داد و اعلام کرد روند ورود منابع به‌ویژه در صندوق‌های با درآمد ثابت مجدداً صعودی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ایرانشاهی رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار از عبور صندوق‌ها از فشارهای ابتدایی ناشی از فضای جنگی خبر داد و اعلام کرد روند ورود منابع به‌ویژه در صندوق‌های با درآمد ثابت، مجدداً صعودی شده و بازار به تعادل نسبی رسیده است.

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از نوع صدور و ابطال، به‌جز روز دوم جنگ، از ابتدای این دوره فعال بوده و به‌صورت مستمر درخواست‌های سرمایه‌گذاران را دریافت کرده‌اند.

ایرانشاهی با اشاره به افزایش فشار ابطال در روزهای ابتدایی گفت: این موضوع با توجه به نگرانی سرمایه‌گذاران طبیعی بود، اما این فشار عمدتاً در روزهای دوم و سوم کاهش یافت و پس از آن روندی نزولی به خود گرفت. به‌گونه‌ای که در روزهای اخیر شاهد تغییر جهت بازار و ورود منابع جدید به این صندوق‌ها بوده‌ایم.

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در مجموع، حدود ۳۶ همت ورود منابع به صندوق‌های درآمد ثابت مبتنی بر صدور و ابطال ثبت شده است.

او به وضعیت صندوق‌های با درآمد ثابت قابل معامله (ETF) اشاره کرد و گفت: این صندوق‌ها از هفته اول کاری بازار سرمایه فعالیت خود را آغاز کردند و در دو روز ابتدایی با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه بودند، اما با نقش‌آفرینی بازارگردان‌ها، تمامی درخواست‌ها پاسخ داده شد و روند بازار به تدریج بهبود یافت.

به گفته او، این دسته از صندوق‌ها نیز در روزهای اخیر روندی مشابه صندوق‌های صدور و ابطال را تجربه کرده و در مجموع حدود۵ همت ورود منابع داشته‌اند.

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم‌چنین درباره صندوق‌های کالایی مبتنی بر گواهی سپرده توضیح داد:《 این صندوق‌ها که در چهار گروه طلا، نقره، زعفران و حامل‌های انرژی طبقه‌بندی می‌شوند، از هفته دوم فعالیت خود را آغاز کردند و در ابتدا با فشار فروش مواجه بودند.

او ادامه داد: به‌ویژه در صندوق‌های طلا، پس از دو روز نخست، بازار به تعادل رسید. البته بخشی از روند نزولی قیمت در این صندوق‌ها متاثر از کاهش قیمت جهانی طلا و نقره بوده است.

ایرانشاهی اعلام کرد: در مقابل، صندوق‌های زعفران و حامل‌های انرژی با روند قیمتی مثبت و ورود منابع مواجه شدند.

او در جمع‌بندی تأکید کرد: در حال حاضر، مجموع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرایطی متعادل رسیده‌اند و مطابق روال معمول به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

علی فروزانفر

