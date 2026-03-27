منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از روز جاری تا اواسط هفته آینده وزش تندبادهای لحظه‌ای در تمامی مناطق استان اصفهان به‌ویژه در مناطق جنوب، شرق و مرکز استان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در همین راستا و به‌منظور پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی ناشی از تندباد، دستورالعمل‌های ایمنی لازم به دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان استان ابلاغ شده و تیم‌های امدادی در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: پایش مستمر وضعیت ایمنی سازه‌های ناپایدار، اطلاع‌رسانی عمومی، آموزش گروه‌های آسیب‌پذیر و استقرار تیم‌های امدادی در پایگاه‌های مربوطه از جمله اقداماتی است که برای مقابله با حوادث احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از ابلاغ دستورالعمل‌هایی به شهرداری‌های استان خبر داد و گفت: به شهرداری‌ها تأکید شده است اقدامات لازم برای استحکام‌بخشی سازه‌های ناپایدار، المان‌های شهری، سقف‌های شیروانی و پلیت، تابلوهای تبلیغاتی، داربست‌ها و سایر سازه‌های در معرض خطر در برابر تندباد انجام شود.

شیشه‌فروش با اشاره به احتمال بروز مخاطرات برای برخی گروه‌ها افزود: به گردشگران، گروه‌های کوهنوردی، دامداران و عشایر توصیه شده است در این مدت از صعود به ارتفاعات و حضور در مناطق پرخطر خودداری کنند.

وی در ادامه بر ضرورت حفاظت از تأسیسات کشاورزی و تولیدی نیز تأکید کرد و گفت: اتخاذ تدابیر حفاظتی برای سازه‌های گلخانه‌ای، واحدهای دام و طیور، باغات، تأسیسات کشاورزی و صنعتی، کارگاه‌ها و همچنین کلنی‌های زنبور عسل در برابر تندباد ضروری است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین با اشاره به احتمال خیزش گرد و خاک در برخی مناطق اظهار داشت: رانندگان در محورهای جاده‌ای به‌ویژه در شرق و شمال استان با توجه به احتمال فعال شدن کانون‌های گرد و خاک و کاهش میدان دید، اصول ایمنی در رانندگی را رعایت کنند.

وی از نفوذ توده هوای سرد به استان خبر داد و گفت: با ورود این توده هوا و ماندگاری آن تا اواسط هفته آینده، دمای هوا در مناطق مختلف استان بین ۴ تا ۸ درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت که این کاهش دما به‌ویژه در نیمه غربی استان محسوس‌تر خواهد بود.

شیشه‌فروش تأکید کرد: با توجه به این شرایط، لازم است فعالان بخش کشاورزی اقدامات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی در محصولات کشاورزی، گلخانه‌ها، واحدهای دام و طیور و کندوهای زنبور عسل را انجام داده و کنترل دما در این واحدها را به‌طور جدی مدنظر قرار دهند.