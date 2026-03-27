هواشناسی اصفهان: بیشترین بارش بهاری در سمیرم ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، بیشترین میانگین بارندگی شبانه روز گذشته تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح امروز جمعه هفتم فروردین ماه، به ترتیب در ایستگاه پادنا علیا از توابع سمیرم با ۵۵ میلیمتر، مرکز شهرستان سمیرم با ۵۲.۷ میلیمتر، فریدونشهر ۳۳ میلیمتر، اسلام آباد موگویی از توابع فریدونشهر ۳۲.۵ میلیمتر، بوئین میاندشت ۳۱.۶ میلیمتر، دهاقان ۲۳ میلیمتر، خوانسار ۲۲.۵ میلیمتر، داران ۲۲ میلیمتر، عسگران ۱۵.۴ میلیمتر، شهرضا ۱۴.۴ چادگان ۱۳ میلیمتر، ورزنه ۱۲ میلیمتر، زرین‌شهر و هرند ۱۰.۲ میلیمتر، میمه ۹ میلیمتر، مبارکه ۸.۲ میلیمتر، باغبهادران ۷.۷ میلیمتر، گلپایگان و نجف آباد هفت میلیمتر، انارک و نطنز پنج میلیمتر بوده است.

همچنین میانگین بارندگی روز گذشته در ایستگاه شهر اصفهان ۱۵.۶ میلیمتر بوده است.

اوج فعالیت سامانه بارشی طی شبانه روز گذشته در مناطق جنوبی و غربی استان بوده است.

هواشناسی استان همچنین اعلام کرده است که از اوایل هفته آینده نیز بارش رگبارهای بهاری در استان ادامه خواهد داشت.