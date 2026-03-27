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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

بارش‌های بهاری جان دوباره به مناطق حفاظت شده اصفهان بخشید

بارش‌های بهاری جان دوباره به مناطق حفاظت شده اصفهان بخشید

اصفهان- معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان گفت: مناطق ۲۳ گانه تحت مدیریت و حفاظت محیط‌زیست اصفهان از موج بارشی اخیر و رحمت الهی بهره مند شدند.

حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از یک زمستان کاملا خشک و بدون بارش موثر، با شروع فصل رگبارهای بهاری، در چهارم و پنجم فروردین ماه جاری، بارش های خوب و موثری به تناوب سطح عرصه‌های زیستگاه‌های طبیعی را در برگرفت که موجب طراوت و جان دوباره در عرصه های مرتعی و پوشش گیاهی شده است.

وی افزود: میزان و شدت این بارش‌ها از ۲۰ تا ۳۰ میلی متر در زیستگاه های غربی و جنوبی استان مانند پارک های ملی موته، قمیشلو، کلاه قاضی و منطقه حفاظت شده دالانکوه و پنج تا ۱۰ میلی متر در زیستگاه های بیابانی شمال شرق تا شمال استان بویژه پناهگاه های حیات وحش: عباس آباد، کوه بزرگی، خارو و یخاب متفاوت بود.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط‌زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: اهمیت این بارش ها به لحاظ زمانی و برای تولید و حفظ پایداری پوشش گیاهی و منابع آبی مورد نیاز حیات وحش، بسیار ضروری و بموقع محسوب می شود زیرا که پس از یک پاییز خشک بارش های مناسب اوایل زمستان موجب سبز شدن چتر پوشش علفی، بوته ای و درختچه ای زیست بوم ها می شود.

اکبری تصریح کرد: کم بارشی و استمرار آن وضعیت در طول زمستان، شرایط خشک و سختی را بر طبیعت وارد کرده اما خوشبختانه این بارش ها، از یک سو امید بخش است و از منابع آبی و علوفه ای انواع گونه های حیات وحش بویژه گونه های کمیاب و در خطر انقراض و فصل زاد آوری آنها و تغذیه آبخوان حمایت می کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با افزایش رطوبت خاک و احیای پوشش گیاهی از تشدید پدیده گرد و غبار و ریزگردها جلوگیری می کند.

به گزارش مهر، زیستگاه‌های تحت حفاظت، مدیریت و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزون بر ۲ میلیون هکتار است که این میزان شامل مجموع مساحت مناطق چهارگانه محیط زیست و مناطق شکارممنوع به انضمام‌ محدوده حفاظتگاه های مشارکتی بوده که بیش از بیست درصد از خاک استان را تشکیل می دهد.

کد مطلب 6784672

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