تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند انسجام داخلی و مشارکت عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه زنجان با تبیین آخرین تحولات منطقه‌ای و وضعیت جدید پیش‌آمده، ضمن اشاره به ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود، اقتصاد مقاومتی را راهبرد اصلی برای عبور از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها دانست.

امام جمعه زنجان با اشاره به ورود نبرد سپاه اسلام با دشمن به مرحله‌ای جدید، اظهار داشت: اشتباهات محاسباتی دشمن موجب بروز خطاهای بزرگ‌تری از سوی آنان شده است. دشمن در دستیابی به اهداف خود از جمله ایجاد بی‌ثباتی و تغییر معادلات منطقه‌ای ناکام مانده و پاسخ قاطع ایران موجب برهم خوردن محاسباتش شده است

حسینی افزود: تلاش‌های اخیر برای گسترش دامنه جنگ به حوزه‌های زیرساختی و انرژی نیز با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه شده و معادلات را به نفع جبهه مقاومت تغییر داده است. هرگونه تهدید علیه امنیت کشور می‌تواند به ناامن شدن کل منطقه برای دشمنان منجر شود.

وی با رد برخی ادعاها درباره تحولات اخیر، خاطرنشان کرد: پس از چهار هفته، دشمن در تلاش است تا اهدافی همچون بازگشایی تنگه هرمز را مطرح کند، در حالیکه این موارد از اساس نادرست بوده و نشان‌دهنده تضعیف جایگاه و هیمنه اوست. این تحولات موجب افزایش اقتدار ملی و تقویت روحیه مقاومت در کشور شده است.

امام جمعه زنجان با اشاره به جنگ ترکیبی علیه کشور، بر لزوم آمادگی در تمامی حوزه‌های نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای، سایبری و اطلاعاتی تأکید کرد و گفت: این نبرد، جنگ اراده‌هاست و پیروزی از آنِ ملتی خواهد بود که از استقامت و تاب‌آوری بالاتری برخوردار باشد. حفظ وحدت، انسجام ملی، امید به آینده و توکل به خدا از مهمترین عوامل موفقیت در این شرایط است.

حسینی در ادامه با تبیین شعار سال، اقتصاد مقاومتی را راهکار اصلی مقابله با فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و وابستگی به نفت دانست و تصریح کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند خوداتکایی، انسجام داخلی و مشارکت عمومی است. مسئولان باید با جدیت نسبت به اصلاح سیاست‌ها و جلب اعتماد عمومی اقدام کرده و زمینه مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم کنند.

وی وظایف نهادهای مختلف در این مسیر را به این شرح تبیین کرد: دولت باید با حمایت از تولید، اصلاح نظام بانکی و ایجاد ثبات در شاخص‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کند؛ مجلس نیز با قانون‌گذاری دقیق و اعمال نظارت مؤثر زمینه پیشبرد سیاست‌های اقتصادی را فراهم سازد؛ قوه قضائیه موظف است با مبارزه قاطع با فساد، امنیت اقتصادی را تضمین کند و مردم نیز با حضور فعال در عرصه سرمایه‌گذاری، حمایت از کالای داخلی و پرهیز از مصرف‌گرایی، سهم خود را ایفا کنند.

امام جمعه زنجان همچنین بر نقش مساجد و محلات به‌عنوان پیشران‌های مردمی در حوزه اقتصادی تأکید کرد و خواستار توسعه فعالیت‌های تعاونی در سطح محلی شد.

حسینی خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی در حقیقت مقابله با اقتصاد رانتی و نفتی، مبارزه با مصرف‌گرایی و واردات‌محوری و مقابله با رانت و انحصار است که تحقق آن با تکیه بر تولید دانش‌بنیان، مشارکت مردمی، وحدت ملی و امنیت پایدار امکان‌پذیر خواهد بود.