استاندار کرمانشاه: سال جدید، سال عزت جبهه اسلام خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه عصر جمعه در جریان سفر شهرستانی خود به صحنه با حضور در دفتر امام جمعه این شهرستان، ضمن تبریک سال جدید و تسلیت شهادت رهبر شهید و جمعی از مسئولان و فرماندهان کشور، به تشریح آخرین وضعیت استان پرداخت.

حبیبی با اشاره به وقایع دردناک آغاز سال و خباثت‌های دشمنان جهانی تاکید کرد: در حالی سال جدید را با اندوه و داغ شهادت امام شهید و جمعی از هموطنان آغاز کردیم که خداوند متعال نعمت رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را بر ما ارزانی داشت. از تصمیم هوشمندانه و انقلابی مجلس خبرگان در این انتخاب شایسته قدردانی می‌کنیم و مطمئن هستیم امسال سال اقتدار، عزت و پیروزی جبهه اسلام خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل شرایط کنونی منطقه و مقاومت مردم اظهار کرد: امروز در میانه نبرد اراده‌ها قرار داریم؛ دشمن با تمام امکانات و فناوری‌های نظامی خود وارد میدان شده، اما اراده ملت ایران روزبه‌روز آن را به زانو درمی‌آورد. مردم کرمانشاه و شهرستان صحنه در شب‌های ماه رمضان جلوه‌ای از همبستگی و وفاداری به آرمان‌ها نشان دادند و با وحدت ملی، پاسخی محکم به تهدیدات دادند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی» خاطرنشان کرد: با وجود شرایط خاص، هیچ خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشده و عرضه کالاهای اساسی از جمله نان، بنزین و مواد مصرفی بدون مشکل ادامه دارد. رصد مستمر بازار توسط ستاد تنظیم بازار و همکاری اصناف باعث شده ثبات شاخص‌های اقتصادی حفظ شود.

حبیبی در پایان ضمن تجلیل از نقش امام جمعه شهرستان صحنه در هدایت امور گفت: حضور در کنار شما برای عرض سلام و تقدیر از حمایت‌های مستمرتان وظیفه بود. هماهنگی مطلوب میان دولت و مجموعه مدیریتی شهرستان، زمینه‌ساز تسریع در حل مسائل مردم شده است و پیگیری مطالبات مردمی با جدیت ادامه دارد.